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JPNN.com Bali Sport Transfer Gila Semen Padang: Rekrut 18 Pemain Kelas Satu Demi Tiket Promosi

Transfer Gila Semen Padang: Rekrut 18 Pemain Kelas Satu Demi Tiket Promosi

Senin, 29 Juni 2026 – 22:21 WIB
Transfer Gila Semen Padang: Rekrut 18 Pemain Kelas Satu Demi Tiket Promosi - JPNN.com Bali
Semen Padang belum berhenti menyusun kekuatan menyambut kompetisi Liga 2 musim depan. Total Semen Padang telah merekrut 18 pemain baru, mayoritas jebolan Super League. Foto: Instagram@semenpadangfcid

bali.jpnn.com, PADANG - Semen Padang sepertinya belum berhenti menyusun kekuatan menyambut kompetisi Liga 2 musim depan.

Setelah mendatangkan Novri Setiawan dari Persik Kediri, manajemen Semen Padang kembali mengumumkan tiga rekrutan baru.

Dari tiga pemain baru itu, dua di antaranya adalah mantan pemain Malut United, bek tengah Safrudin Tahar dan gelandang bertahan Alwi Slamet.

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Keduanya diumumkan manajemen melalui akun Instagram resmi klub @semenpadangfcid dalam waktu yang berdekatan.

Satu lagi yang baru diumumkan adalah mantan pemain belakang Persib Bandung, Rezaldi Hehanusa.

Kehadiran pemain kelas satu ini menjadi sinyal kuat bahwa Semen Padang tidak main-main dalam mempersiapkan tim.

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Kombinasi mental, pengalaman bertanding di Super League 2025-26 serta karakter petarung dari kedua pemain ini diharapkan mampu membawa prestasi terbaik suporter Kabau Sirah.

Keduanya sekaligus melengkapi 18 pemain anyar yang direkrut Semen Padang seusai degradasi ke Liga 2 musim depan.

Semen Padang sepertinya belum berhenti menyusun kekuatan menyambut kompetisi Liga 2 musim depan. Total Semen Padang telah merekrut 18 pemain baru. Siapa saja?
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TAGS   Semen Padang bursa transfer Malut United Persib Safrudin Tahar Alwi Slamet Rezaldi Hehanusa Super League liga 2

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