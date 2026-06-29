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JPNN.com Bali Sport Fixed, Gabriel Mutombo Pilih Persib Bukan Bali United, CEO Adhitia Buka Suara

Fixed, Gabriel Mutombo Pilih Persib Bukan Bali United, CEO Adhitia Buka Suara

Senin, 29 Juni 2026 – 21:54 WIB
Fixed, Gabriel Mutombo Pilih Persib Bukan Bali United, CEO Adhitia Buka Suara - JPNN.com Bali
Persib Bandung mendatangkan bek tengah klub Thai Super League, Ratchaburi FC, Gabriel Mutombo. Sebelumnya, Bali United juga mengincar Gabriel Mutombo. Foto; Persib

bali.jpnn.com, BANDUNG - Nasib apes menimpa Bali United dalam perburuan pemain baru.

Niat awal Bali United mendatangkan bek tengah klub Thai Super League, Ratchaburi FC, Gabriel Mutombo, berantakan setelah ditikung Persib Bandung.

Dilansir dari laman Transfermarkt, Bali United sebelumnya tertarik merekrut Gabriel Mutombo untuk diduetkan dengan Joao Ferrari di lini jangkar Serdadu Tridatu.

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Namun, Bali United telat karena Persib Bandung justru yang mengumumkan bek dengan tinggi 1,91 cm itu sebagai pemain Pangeran Biru musim depan.

Kehadiran Gabriel Mutombo merupakan bagian dari upaya Persib Bandung menjaga daya saing tim, baik di kompetisi domestik maupun level Asia.

Pemain kelahiran Villeurbanne, Prancis, 19 Januari 1996 tersebut diproyeksikan untuk mengisi posisi bek tengah yang sebelumnya ditinggalkan Federico Barba.

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Persib Bandung resmi mendatangkan bek tengah asal Prancis Gabriel Mutombo dengan durasi kontrak satu tahun.

Perekrutan ini merupakan rekomendasi langsung dari tim pelatih untuk memperkuat lini pertahanan dalam menghadapi padatnya kompetisi musim depan.

Niat awal Bali United mendatangkan bek tengah klub Thai Super League, Ratchaburi FC, Gabriel Mutombo, berantakan setelah ditikung Persib Bandung.
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TAGS   Gabriel Mutombo Ratchaburi FC Persib bursa transfer persib bandung bali united Super League bek tengah Federico Barba Joao Ferrari

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