Fixed, Gabriel Mutombo Pilih Persib Bukan Bali United, CEO Adhitia Buka Suara

bali.jpnn.com, BANDUNG - Nasib apes menimpa Bali United dalam perburuan pemain baru.

Niat awal Bali United mendatangkan bek tengah klub Thai Super League, Ratchaburi FC, Gabriel Mutombo, berantakan setelah ditikung Persib Bandung.

Dilansir dari laman Transfermarkt, Bali United sebelumnya tertarik merekrut Gabriel Mutombo untuk diduetkan dengan Joao Ferrari di lini jangkar Serdadu Tridatu.

Namun, Bali United telat karena Persib Bandung justru yang mengumumkan bek dengan tinggi 1,91 cm itu sebagai pemain Pangeran Biru musim depan.

Kehadiran Gabriel Mutombo merupakan bagian dari upaya Persib Bandung menjaga daya saing tim, baik di kompetisi domestik maupun level Asia.

Pemain kelahiran Villeurbanne, Prancis, 19 Januari 1996 tersebut diproyeksikan untuk mengisi posisi bek tengah yang sebelumnya ditinggalkan Federico Barba.

Persib Bandung resmi mendatangkan bek tengah asal Prancis Gabriel Mutombo dengan durasi kontrak satu tahun.

Perekrutan ini merupakan rekomendasi langsung dari tim pelatih untuk memperkuat lini pertahanan dalam menghadapi padatnya kompetisi musim depan.