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JPNN.com Bali Sport Cuci Gudang Persib Berlanjut, Lepas Tiga Pemain Lokal, Satu Eks Penggawa Persik

Cuci Gudang Persib Berlanjut, Lepas Tiga Pemain Lokal, Satu Eks Penggawa Persik

Senin, 29 Juni 2026 – 10:10 WIB
Cuci Gudang Persib Berlanjut, Lepas Tiga Pemain Lokal, Satu Eks Penggawa Persik - JPNN.com Bali
Dua pemain dilepas Persib Bandung secara permanen seusai kompetisi berakhir, yakni Zalnando dan Rezaldi Hehanusa, serta lagi dipinjamkan, Zulkifli Lukmansyah. Foto: Instagram @persib

bali.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung makin agresif menyisir pemain yang masuk skuad Pangeran Biru pada kompetisi Super League 2026-2027 musim depan.

Setelah melepas Layvin Kurzawa, Federico Barba, Sergio Castel, Alfeandra Dewangga, Adam Przybek, dan Robi Darwis, kembali melepas tiga pemain lokal.

Dua pemain dilepas secara permanen, yakni Zalnando dan Rezaldi Hehanusa, serta lagi dipinjamkan, Zulkifli Lukmansyah.

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Deputy CEO PT PERSIB Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan menegaskan bahwa keputusan meminjamkan Zulkifli Lukmansyah murni demi masa depan sang pemain.

"Komitmen kami tetap sama, memberikan ruang terbaik bagi pemain muda untuk berkembang.

Lewat peminjaman ini, Zulkifli diharapkan mendapat lebih banyak menit bermain demi mengoptimalkan kematangan dan pengalamannya sebagai pemain profesional," ujar Adhitia Putra Herawan dilansir dari laman klub.

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Zulkifli merupakan salah satu talenta potensial hasil pembinaan berjenjang Persib.

Pemain kelahiran Bandung, 8 September 2006, ini merupakan jebolan Akademi Persib yang masuk tim senior setelah tampil di tim EPA Liga 1.

Dua pemain dilepas Persib Bandung secara permanen seusai kompetisi berakhir, yakni Zalnando dan Rezaldi Hehanusa, serta lagi dipinjamkan, Zulkifli Lukmansyah.
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TAGS   Persib persib bandung bursa transfer Zalnando Rezaldi Hehanusa Zulkifli Lukmansyah. persik persita PSIS Semarang Super League 2025-2026

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