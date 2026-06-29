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Bursa Transfer: Persija Incar Tujuh Pemain Asing Baru, Peralta tak Masuk Daftar

Senin, 29 Juni 2026 – 09:33 WIB
Bursa Transfer: Persija Incar Tujuh Pemain Asing Baru, Peralta tak Masuk Daftar - JPNN.com Bali
Persija rumornya tengah memburu gelandang bertahan asal Bosnia Harzegovina yang bermain untuk klub NK Istra 1961, Stjepan Loncar, untuk musim depan. Persija memburu tujuh pemain asing lainnya untuk musim depan. Foto: Instagram @stipeloncar_44

bali.jpnn.com, DENPASAR - Persija Jakarta bergerak cepat setelah peluangnya mendapatkan tanda tangan mantan penyerang Borneo FC, Mariano Peralta, kian menipis.

Manajemen Persija berdasar bisikan Shin Tae yong kabarnya mengalihkan incaran ke sejumlah pemain asing anyar.

Total ada delapan pemain asing baru yang menjadi incaran Persija.

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Salah satu yang ramai dibicarakan suporter sepak bola tanah air adalah gelandang berkebangsaan Jepang, Kyohei Yoshino.

Mantan pemain klub raksasa J-League seperti Sanfrecce Hiroshima dan Cerezo Osaka serta K-League, Daegu FC, ini masuk kloter pertama incaran Persija.

Pada kloter kedua, ada tujuh pemain asing lainnya yang masuk daftar belanja Persija untuk kompetisi Super League 2026-2027.

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Penyerang asal Argentina yang moncer bersama Borneo FC musim lalu, Mariano Peralta tak masuk daftar buruan Persija, setelah kedua belah pihak gagal menemukan kata sepakat.

Berikut daftar tujuh pemain asing anyar kloter kedua incaran Persija dilansir dari laman Transfermarkt:

Pada kloter kedua, ada tujuh pemain asing lainnya yang masuk daftar belanja Persija untuk kompetisi Super League 2026-2027. Mariano Peralta tak masuk daftar
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TAGS   bursa transfer Persija Shin Tae-yong Mariano Peralta Stjepan Loncar Kyohei Yoshino Shoya Nakajama Chang Hoon Kwoon Denis Kolinger Kerim Memija

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