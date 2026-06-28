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PSSI Coach Educator: Juru Taktik Bali United Bersanding dengan Eks Pelatih Timnas

Minggu, 28 Juni 2026 – 19:07 WIB
PSSI Coach Educator: Juru Taktik Bali United Bersanding dengan Eks Pelatih Timnas - JPNN.com Bali
Pelatih Bali United Youth Sandhika Pratama mengikuti PSSI Coach Educator Workshop Batch 2 bersama pelatih Perseden Denpasar AA Ketut Bramasta yang berlangsung di DI Yogyakarta pada 22-26 Juni 2026. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, DENPASAR -
Pelatih Bali United Youth Sandhika Pratama baru saja mengikuti PSSI Coach Educator Workshop Batch 2.

Juru taktik muda ini menimba ilmu selama hampir sepekan, tepatnya pada 22-26 Juni 2026, di Yogyakarta.

Tidak sendirian, Sandhika Pratama hadir sebagai perwakilan Coach Educator dari Bali bersama dengan pelatih Perseden Denpasar, Anak Agung Ketut Bramastra.

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Kegiatan refreshment ini sengaja digelar PSSI untuk menyegarkan sekaligus memperbarui pemahaman para instruktur pelatih agar selaras dengan perkembangan sepak bola modern.

Kedua wakil Bali ini harus bersaing dan berdiskusi dengan nama-nama mentereng di kancah sepak bola nasional.

Sebut saja mantan pelatih Timnas Indonesia (2012) yang kini menangani Semen Padang Nil Maizar, eks nahkoda Timnas Putri Rudy Eka Priyambada, hingga Wolfgang Pikal, pelatih asal Austria yang sudah lama mengabdi untuk sepak bola Tanah Air.

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Selama lokakarya, para peserta digembleng langsung oleh instruktur kawakan PSSI.

Di antaranya adalah Coach Alistair Smith dari PSSI Education and Development Department, Aldi Iqbal, serta dua pelatih senior Indonesia, Bambang Nurdiansyah dan John Arwandi.

Sandhika Pratama hadir sebagai perwakilan Coach Educator dari Bali bersama dengan pelatih Perseden Denpasar, Anak Agung Ketut Bramastra.
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TAGS   PSSI Coach Educator Workshop 2026 bali united Perseden Denpasar PSSI Sandhika Pratama AA Ketut Bramasta Timnas Indonesia Nil Maizar wolfgang pikal Bambang Nurdiansyah

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