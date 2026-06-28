Bursa Transfer: Persib hingga JDT Ikut Berburu Marino Peralta, Kemana Berlabuh?

bali.jpnn.com, DENPASAR - Situasi tak menentu yang dialami mantan penyerang Borneo FC, Mariano Peralta, menarik perhatian banyak klub tanah air hingga luar negeri.

Kegagalan transfer penyerang dengan market value Rp13.04 miliar ke Persija, membuka peluang pencetak 20 gol Borneo FC itu mencari haluan baru.

Beberapa klub Super League dikabarkan tertarik mendapatkan tanda tangan penyerang 28 tahun itu.

Dua di antaranya adalah Persebaya Surabaya dan Dewa United. Ketertarikan Persebaya dan Dewa United diungkap langsung jurnalis asal Italia, Lorenzo Lepore.

“Dewa United dan Persebaya sempat menunjukkan ketertarikan, tetapi tidak pernah ke dalam tahap negosiasi nyata,” tulis Lorenzo Lepore di akun instagram pribadi @lorenzooleporee.

Selain Persebaya dan Dewa United, Persib Bandung menjadi salah satu klub Super League yang ikut berburu tanda tangan Mariano Peralta.

Mariano Peralta kabarnya tertarik bergabung Persib karena klub berjuluk Pangeran Biru itu bakal bermain di kompetisi Asia, sama seperti klub sebelumnya, Borneo FC.

Persib dan Borneo FC sama-sama akan bermain di AFC Challenge League 2026-2027 dan ASEAN Club Championship musim depan.