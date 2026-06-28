JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Bursa Transfer: Persib hingga JDT Ikut Berburu Marino Peralta, Kemana Berlabuh?

Bursa Transfer: Persib hingga JDT Ikut Berburu Marino Peralta, Kemana Berlabuh?

Minggu, 28 Juni 2026 – 18:36 WIB
Bursa Transfer: Persib hingga JDT Ikut Berburu Marino Peralta, Kemana Berlabuh? - JPNN.com Bali
Mantan penyerang Borneo FC, Mariano Peralta dikabarkan diincar sejumlah klub setelah batal bergabung Persija. Ada Persib, Persebaya, Dewa United, JDT hingga Lion City Sailors. Foto: Insatgram @marianoperalta.9

bali.jpnn.com, DENPASAR - Situasi tak menentu yang dialami mantan penyerang Borneo FC, Mariano Peralta, menarik perhatian banyak klub tanah air hingga luar negeri.

Kegagalan transfer penyerang dengan market value Rp13.04 miliar ke Persija, membuka peluang pencetak 20 gol Borneo FC itu mencari haluan baru.

Beberapa klub Super League dikabarkan tertarik mendapatkan tanda tangan penyerang 28 tahun itu.

Baca Juga:

Dua di antaranya adalah Persebaya Surabaya dan Dewa United. Ketertarikan Persebaya dan Dewa United diungkap langsung jurnalis asal Italia, Lorenzo Lepore.

“Dewa United dan Persebaya sempat menunjukkan ketertarikan, tetapi tidak pernah ke dalam tahap negosiasi nyata,” tulis Lorenzo Lepore di akun instagram pribadi @lorenzooleporee.

Selain Persebaya dan Dewa United, Persib Bandung menjadi salah satu klub Super League yang ikut berburu tanda tangan Mariano Peralta.

Baca Juga:

Mariano Peralta kabarnya tertarik bergabung Persib karena klub berjuluk Pangeran Biru itu bakal bermain di kompetisi Asia, sama seperti klub sebelumnya, Borneo FC.

Persib dan Borneo FC sama-sama akan bermain di AFC Challenge League 2026-2027 dan ASEAN Club Championship musim depan.

Kegagalan transfer penyerang dengan market value Rp13.04 miliar ke Persija, membuka peluang pencetak 20 gol Borneo FC Mariano Peralta mencari haluan baru.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bursa transfer Mariano Peralta Persija Persib Persebaya Dewa United Johor Darul Takzim Lion City Sailors Super League Borneo FC

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Dua Penggawa Muda Bali United Tembus Timnas U17 Kontra Malaysia di Solo - JPNN.com Bali

    Dua Penggawa Muda Bali United Tembus Timnas U17 Kontra Malaysia di Solo

  2. Dua Eks Pemain Bali United Bergabung Semen Padang, Novri Menyusul Rahmat - JPNN.com Bali

    Dua Eks Pemain Bali United Bergabung Semen Padang, Novri Menyusul Rahmat

  3. Eks Bek Persik & Bali United Siap Berkorban Segalanya untuk Persebaya - JPNN.com Bali

    Eks Bek Persik & Bali United Siap Berkorban Segalanya untuk Persebaya

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU