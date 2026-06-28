Drama Mariano Peralta Berlanjut, Batal Jadi Rekrutan STY di Persija?

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bursa transfer Super League 2026-2026 dijadwalkan baru dibuka pada 28 Juli mendatang.

Namun, sejumlah klub Liga 2 maupun Super League, mulai gencar meramaikan perburuan pemain baru.

Di antara seluruh pemain yang diincar klub Super League, Mariano Peralta bisa jadi paling menyita perhatian publik sepak bola tanah air.

Sebelum dan setelah dilepas Borneo FC, nama penyerang berkebangsaan Argentina ini selalu dikaitkan dengan Persija.

Bahkan saat Shin Tae yong diumumkan menjadi pelatih Persija, Senin (8/6) lalu, mantan pelatih Timnas Indonesia itu blak-blakan mengumumkan Mariano Peralta menjadi rekrutan pertama skuad Macan Kemayoran.

“Saya senang Mariano Peralta sudah direkrut dan coach Shin senang hati dengan hal itu,” ujar Jeong Seok Seo menerjemahkan pernyataan Shin Tae yong.

Namun, drama terjadi setelah manajemen Borneo FC resmi melepas penyerang dengan market value Rp13,04 miliar itu, pada Rabu (10/6) lalu.

Jurnalis Italia Lorenzo Lepore dalam unggahannya di akun instagram pribadi @lorenzooleporee melaporkan kesepakatan antara Persija dengan Mariano Peralta mendek di tengah jalan.