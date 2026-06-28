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Dua Penggawa Muda Bali United Tembus Timnas U17 Kontra Malaysia di Solo

Minggu, 28 Juni 2026 – 10:43 WIB
Dua Penggawa Muda Bali United Tembus Timnas U17 Kontra Malaysia di Solo - JPNN.com Bali
Kedua pemain Bali United Youth, I Dewa Gede Majesta dan I Gede Kayana Artha Wiguna, msuk skud Timnas U17 Indonesia kontra Malaysia U17 di Stadion Manahan Solo, Juli 2026. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, DENPASAR - Dua talenta muda Bali United sukses melanjutkan langkah mereka dalam pemusatan latihan (TC) bersama Timnas U17 Indonesia.

Setelah melewati serangkaian seleksi ketat pada pekan kedua Juni 2026, keduanya berpeluang memakai jersei Merah Putih dalam laga internasional bertajuk Garuda Championship.

Kedua pemain Bali United Youth itu adalah I Dewa Gede Majesta dan I Gede Kayana Artha Wiguna.

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Bagi Gede Majesta dan Gede Kayana, ini akan menjadi momen bersejarah dalam karier sepak bola mereka.

Untuk pertama kalinya, kedua alumnus skuad Elite Pro Academy (EPA) Bali United ini akan tampil membela Indonesia di level internasional.

Laga internasional ini merupakan bagian dari persiapan matang Skuad Garuda Muda menjelang kualifikasi AFC U-17 Asian Cup tahun depan.

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Timnas U17 Indonesia dijadwalkan menjamu Malaysia U-17 di Stadion Manahan, Solo pada: Sabtu, 4 Juli 2026 dan Selasa, 7 Juli 2026.

Pemanggilan kedua pemain ini diperkuat oleh surat resmi dari PSSI dengan nomor 3204/UDN/1831/VI-2026 yang ditujukan langsung kepada manajemen Bali United.

Kedua pemain Bali United Youth, I Dewa Gede Majesta dan I Gede Kayana Artha Wiguna, msuk skud Timnas U17 Indonesia kontra Malaysia U17
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TAGS   bali united bali united youth Timnas U17 Indonesia TC Timnas U17 Indonesia Stadion Manahan Solo Timnas U17 Malaysia Garuda Championship Kualifikasi AFC U-17 Asian Cup Piala Asia U17

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