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JPNN.com Bali Sport Victor Dethan Bangga Bergabung Persija, Aset Berharga Macan Kemayoran

Victor Dethan Bangga Bergabung Persija, Aset Berharga Macan Kemayoran

Minggu, 28 Juni 2026 – 10:12 WIB
Victor Dethan Bangga Bergabung Persija, Aset Berharga Macan Kemayoran - JPNN.com Bali
Penyerang sayap muda Victor Dethan bangga bisa bergabung dengan klub legendaris Persija Jakarta seusai berkarier di PSM Makassar. Foto: Persija

bali.jpnn.com, JAKARTA - Penyerang sayap muda Victor Dethan bangga bisa bergabung dengan klub legendaris Persija Jakarta seusai berkarier di PSM Makassar.

Oleh karena itu, pemain yang memiliki nilai pasar Rp3,91 miliar ini bertekad memberikan kemampuan terbaiknya untuk membantu tim meraih hasil maksimal.

"Persija adalah klub besar dengan sejarah dan basis suporter yang luar biasa.

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Bagi saya, ini adalah tantangan baru dan kesempatan yang baik untuk terus berkembang baik sebagai pemain maupun sebagai pribadi,” ujar Victor Dethan dilansir dari laman Persija.

Meski baru berusia 21 tahun, karier pesepak bola kelahiran Kupang, NTT, ini cukup fenomenal untuk anak seusia dirinya.

Victor Dethan tak hanya bermain di liga domestik, Super League, tetapi juga pernah tampil di Kualifikasi AFC Champions League, AFC Cup, serta ASEAN Club Championship.

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Sejak memulai karier profesional pada musim 2022 lalu, Victor Dethan tampil dalam 95 laga PSM Makassar, mencetak enam gol dan delapan assist dengan 4.010 menit bermain.

Untuk level Timnas Indonesia kelompok umur, Victor Dethan tampil dalam 11 laga.

Penyerang sayap muda Victor Dethan bangga bisa bergabung dengan klub legendaris Persija Jakarta seusai berkarier di PSM Makassar.
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TAGS   Victor Dethan Persija Persija Jakarta bursa transfer PSM psm makassar Shin Tae-yong STY penyerang sayap Timnas Indonesia

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