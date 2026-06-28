Fixed, Persija Rekrut Victor Dethan dari PSM, Incaran STY di Sektor Sayap

bali.jpnn.com, JAKARTA - Persija akhirnya mengumumkan rekrutan baru setelah menunjuk Shin Tae yong sebagai pelatih kepala untuk kompetisi Super League 2026-2027.

Dia adalah pemain muda produk PSM Makassar, Victor Dethan.

Penyerang sayap 21 tahun yang dilepas PSM Makassar kemarin (27/6), langsung diumumkan Persija sebagai pemain baru untuk musim depan.

"Victor Dethan merupakan pemain muda yang memiliki kualitas, karakter, dan potensi yang sangat baik.

Kami percaya ia masih memiliki ruang yang besar untuk terus berkembang (bersama Persija),” ujar Presiden Persija Mohamad Prapanca dilansir dari laman klub.

Keputusan Persija mendatangkan Victor Dethan didasarkan pada performa apiknya dalam beberapa musim terakhir.

Pada Super League 2025-2026, Victor Dethan tampil dalam 24 pertandingan PSM Makassar dengan mencetak dua gol dan dua assist.

Catatan tersebut melanjutkan konsistensinya setelah pada musim sebelumnya Victor Dethan mencatatkan 25 kali penampilan, dengan tiga gol dan tiga assist.