JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Fixed, Persija Rekrut Victor Dethan dari PSM, Incaran STY di Sektor Sayap

Fixed, Persija Rekrut Victor Dethan dari PSM, Incaran STY di Sektor Sayap

Minggu, 28 Juni 2026 – 09:34 WIB
Fixed, Persija Rekrut Victor Dethan dari PSM, Incaran STY di Sektor Sayap - JPNN.com Bali
Penyerang sayap 21 tahun yang dilepas PSM Makassar kemarin (27/6), langsung diumumkan Persija sebagai pemain baru untuk musim depan. Foto: Instagram @persija

bali.jpnn.com, JAKARTA - Persija akhirnya mengumumkan rekrutan baru setelah menunjuk Shin Tae yong sebagai pelatih kepala untuk kompetisi Super League 2026-2027.

Dia adalah pemain muda produk PSM Makassar, Victor Dethan.

Penyerang sayap 21 tahun yang dilepas PSM Makassar kemarin (27/6), langsung diumumkan Persija sebagai pemain baru untuk musim depan.

Baca Juga:

"Victor Dethan merupakan pemain muda yang memiliki kualitas, karakter, dan potensi yang sangat baik.

Kami percaya ia masih memiliki ruang yang besar untuk terus berkembang (bersama Persija),” ujar Presiden Persija Mohamad Prapanca dilansir dari laman klub.

Keputusan Persija mendatangkan Victor Dethan didasarkan pada performa apiknya dalam beberapa musim terakhir.

Baca Juga:

Pada Super League 2025-2026, Victor Dethan tampil dalam 24 pertandingan PSM Makassar dengan mencetak dua gol dan dua assist.

Catatan tersebut melanjutkan konsistensinya setelah pada musim sebelumnya Victor Dethan mencatatkan 25 kali penampilan, dengan tiga gol dan tiga assist.

Penyerang sayap 21 tahun yang dilepas PSM Makassar kemarin (27/6), langsung diumumkan Persija sebagai pemain baru untuk musim depan.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Persija Persija Jakarta Victor Dethan bursa transfer PSM psm makassar Shin Tae-yong STY penyerang sayap kontrak pemain

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Dua Eks Pemain Bali United Bergabung Semen Padang, Novri Menyusul Rahmat - JPNN.com Bali

    Dua Eks Pemain Bali United Bergabung Semen Padang, Novri Menyusul Rahmat

  2. Eks Bek Persik & Bali United Siap Berkorban Segalanya untuk Persebaya - JPNN.com Bali

    Eks Bek Persik & Bali United Siap Berkorban Segalanya untuk Persebaya

  3. Bursa Transfer: Eks Bek Bali United Hengkang dari Persik, Minim Kontribusi - JPNN.com Bali

    Bursa Transfer: Eks Bek Bali United Hengkang dari Persik, Minim Kontribusi

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU