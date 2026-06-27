Fixed, Arema FC Rekrut Erlangga Setyo, Empat Kiper Singo Edan Berlabel Timnas

bali.jpnn.com, MALANG - Arema FC bergerak cepat memperkuat komposisi tim demi mengarungi ketatnya kompetisi Super League 2026-2027.

Salah satu sektor yang mendapat perhatian serius dan dipertebal kekuatannya adalah posisi penjaga gawang.

Setelah berhasil mengamankan tanda tangan Syahrul Trisna dari Borneo FC, klub berjuluk Singo Edan tersebut kini resmi mendatangkan kiper baru, Erlangga Setyo Dwi Saputra.

Penjaga gawang muda berusia 23 tahun asal Jember, Jawa Timur, ini diboyong Arema FC setelah sebelumnya memperkuat klub Liga 2, PSPS Pekanbaru.

Erlangga didatangkan dengan status pinjaman dari Persis Solo.

Kehadiran mantan kiper Timnas U-20 hingga U-23 Indonesia ini sekaligus melengkapi komposisi di bawah mistar gawang Arema FC untuk musim depan.

Masuknya Erlangga menjadi sinyal kuat Arema FC memilih untuk sepenuhnya mempercayakan sektor pertahanan terakhir mereka kepada talenta lokal.

Selain Erlangga Setyo, musim depan mistar gawang Arema FC akan dijaga deretan kiper berpengalaman seperti Syahrul Trisna, Adi Satryo, dan Gianluca Pandeynuwu.