Bursa Transfer: PSM Makassar Akhirnya Lepas Victor Dethan, Persija Jadi Tujuan?

bali.jpnn.com, MAKASSAR - Teka-teki nasib Victor Dethan di PSM Makassar akhirnya terjawab.

Manajemen PSM Makassar akhirnya resmi melepas pemain Timnas U23 Indonesia ini setelah tidak ada kesepakatan di antara kedua belah pihak.

Victor Dethan memutuskan mencari tantangan baru yang tak bisa diberikan manajemen PSM Makassar.

“Pemain blasteran Kanada – Indonesia yang mengawali karier dari Akademi PSM Makassar tujuah tahun silam memutuskan mencari tantangan baru.

Terima kasih Victor Dethan atas dedikasi dan kerja keras selama berseragam Juku Eja,” tulis PSM Makassar di media sosial klub.

Victor Dethan ramai jadi perbincangan suporter sepak bola tanah air setelah kompetisi Super League berakhir Mei 2026 lalu.

Banyak yang menebak pemain 21 tahun kelahiran Kupang ini bakal bertahan di PSM Makassar mengingat dirinya adalah binaan asli skuad Pasukan Ramang.

Namun, di sisi lain, banyak klub tanah air yang ingin merekrut pemain berposisi penyerang sayap ini.