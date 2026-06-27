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Bursa Transfer Memanas, Persib Incar Tiga Pemain Asing Baru, Ini Profilnya

Sabtu, 27 Juni 2026 – 16:38 WIB
Bursa Transfer Memanas, Persib Incar Tiga Pemain Asing Baru, Ini Profilnya - JPNN.com Bali
Penyerang sayap Luka Menalo yang bermain di Liga Bosnia, FK Sarajevo kabarnya bakal segera merapat ke Persib Bandung musim depan. Foto: Instagram @luka_menalo

bali.jpnn.com, DENPASAR - Manajemen Persib Bandung bergerak cepat menyambut kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir September mendatang.

Setelah melepas empat legiun asing, seperti Layvin Kurzawa, Federico Barba, Sergio Castel dan kiper Adam Przybek, serta dua pemain lokal, Alfeandra Dewangga dan Robi Darwis, manajemen Borneo FC bergerak cepat merekrut penggawa anyar.

Sasarannya adalah mendatangkan pemain asing berkualitas setara dengan yang dilepas akhir musim kemarin.

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Persib membutuhkan pemain kelas satu karena targetnya adalah mempertahankan kualitas tim sekaligus juara Super League.

Dilansir dari laman Transfermarkt, sejumlah nama baru mencuat dalam daftar pemain buruan Persib.

Setidaknya, ada tiga pemain asing baru buruan Persib yang mulai menjadi perbincangan, Bobotoh dan suporter sepak bola tanah air.

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Berikut daftar pemain asing baru buruan Persib Bandung versi laman Transfermarkt:

 

Persib membutuhkan pemain kelas satu karena targetnya adalah mempertahankan kualitas tim sekaligus juara Super League.
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TAGS   bursa transfer Persib persib bandung Super League Luka Menalo Mike van der Hoorn FK Sarajevo FC Utrecht Enriko Papa FC Botosani

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