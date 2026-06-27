Bursa Transfer Memanas, Persib Incar Tiga Pemain Asing Baru, Ini Profilnya

bali.jpnn.com, DENPASAR - Manajemen Persib Bandung bergerak cepat menyambut kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir September mendatang.

Setelah melepas empat legiun asing, seperti Layvin Kurzawa, Federico Barba, Sergio Castel dan kiper Adam Przybek, serta dua pemain lokal, Alfeandra Dewangga dan Robi Darwis, manajemen Borneo FC bergerak cepat merekrut penggawa anyar.

Sasarannya adalah mendatangkan pemain asing berkualitas setara dengan yang dilepas akhir musim kemarin.

Persib membutuhkan pemain kelas satu karena targetnya adalah mempertahankan kualitas tim sekaligus juara Super League.

Dilansir dari laman Transfermarkt, sejumlah nama baru mencuat dalam daftar pemain buruan Persib.

Setidaknya, ada tiga pemain asing baru buruan Persib yang mulai menjadi perbincangan, Bobotoh dan suporter sepak bola tanah air.

Berikut daftar pemain asing baru buruan Persib Bandung versi laman Transfermarkt: