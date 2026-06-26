Bursa Transfer: Tangan Kanan Bojan Hodak Berpisah dengan Persib

bali.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung resmi mengakhiri kebersamaan dengan asisten pelatih fisik mereka, Miro Petric, seusai kompetisi Super League 2025-2026 berakhir Mei lalu.

Sosok penting asal Kroasia ini dipastikan tidak lagi memperkuat jajaran staf kepelatihan Pangeran Biru untuk musim 2026-2027.

Deputy CEO PT PERSIB Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi dan profesionalisme Miro Petric selama ini.

"Miro telah memberikan kontribusi yang sangat berarti.

Dengan disiplin dan kerja kerasnya, ia turut membantu menjaga kebugaran pemain sehingga tim selalu tampil kompetitif.

Terima kasih atas seluruh kontribusinya untuk Persib," ujar Adhitia Putra Herawan dilansir dari laman klub.

Selama dua musim mendampingi Persib Bandung, Miro Petric memberikan kontribusi besar dalam membangun, meningkatkan, dan menjaga kondisi fisik para pemain.

Miro Petric menjadi staf kepelatihan pertama yang bergabung ketika pelatih kepala Bojan Hodak ditunjuk menangani Persib pada awal musim Liga 1 2023/24.