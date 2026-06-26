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Dua Eks Pemain Bali United Bergabung Semen Padang, Novri Menyusul Rahmat

Jumat, 26 Juni 2026 – 21:55 WIB
Dua Eks Pemain Bali United Bergabung Semen Padang, Novri Menyusul Rahmat - JPNN.com Bali
Mantan bek kanan sekaligus sayap Bali United Novri Setiawan berlabuh ke Semen Padang seusai semusim di Persik Kediri. Foto: Baliutd.com

bali.jpnn.com, PADANG - Eks klub Super League Semen Padang melakukan aksi bersih-bersih setelah turun ke kasta kedua Liga Indonesia.

Tidak hanya merombak staf kepelatihan, dari Imran Nahumarury ke Nil Maizar, tetapi juga merekrut pemain kelas satu.

Tujuannya hanya satu, secepatnya kembali ke kasta tertinggi Liga Indonesia, Super League, musim depan.

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Beberapa pemain tenar masuk daftar rekrutmen awal Semen Padang.

Salah satunya adalah penyerang sayap Muhammad Rahmat. Mantan pemain Bali United memilih hengkang ke Semen Padang setelah dikabarkan diincar Barito Putera.

M. Rahmat masuk kloter pertama yang direkrut manajemen Semen Padang selain Ariyanto Maring (eks PSMS Medan)

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Kemudian Otto Kapisa, Muhammad Hargianto (eks PS Barito Putera), Irvan Mofu (eks PSS Sleman), Esteban Vizcarra (eks PSIS Semarang), serta mantan penggawa Timnas U17, Andre Pangestu.

Lini belakang Semen Padang kian kokoh setelah resmi meminjam bek kanan Timnas Indonesia, Bagas Kaffa, dari Barito Putera demi menjaga menit bermain sang pemain.

Semen Padang merekrut dua mantan pemain Bali United untuk musim depan, yakni Muhammad Rahmat dan Novri Setiawan
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TAGS   bursa transfer bali united Novri Setiawan muhammad rahmat persik Persik Kediri Semen Padang Super League Liga Indonesia

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