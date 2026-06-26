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Eks Bek Persik & Bali United Siap Berkorban Segalanya untuk Persebaya

Jumat, 26 Juni 2026 – 15:44 WIB
Eks Bek Persik & Bali United Siap Berkorban Segalanya untuk Persebaya - JPNN.com Bali
Bek sayap Yusuf Meilana siap mengorbankan segalanya untuk membawa Persebaya meraih prestasi pada musim 2026-2027. Foto: Persebaya

bali.jpnn.com, SURABAYA - Yusuf Meilana bersyukur bisa bergabung dengan tim besar sekelas Persebaya Surabaya.

Oleh karena itu, pesepak bola asal Kediri ini siap mengorbankan segalanya untuk membawa Persebaya meraih prestasi pada musim 2026-2027.

Yusuf Meilana direkrut Persebaya dari Persik Kediri setelah bek serbabisa ini dipinjamkan ke Bali United pada paruh kedua musim lalu.

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Pemain berusia 28 tahun tersebut sepakat menandatangani kontrak berdurasi satu musim dan akan menambah kedalaman skuad Green Force, khususnya di sektor sayap.

"Saya sangat bersyukur bisa bergabung dengan Persebaya.

Sebagai salah satu klub besar di Indonesia, tentu ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya," ujar Yusuf Meilana dilansir dari laman klub.

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Yusuf Meilana siap menjadi senjata rahasia Persebaya Surabaya.

Kemampuannya mengawal lini pertahanan sebagai bek sayap kanan-kiri sekaligus menyisir sektor penyerangan sebagai winger, menjadikannya opsi taktis yang sangat berharga bagi Bernardo Tavares.

Bek sayap Yusuf Meilana siap mengorbankan segalanya untuk membawa Persebaya meraih prestasi pada musim 2026-2027.
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TAGS   Yusuf Meilana bursa transfer Persebaya Persik Kediri persik bali united Bek Sayap Super League 2026-2027 Persebaya Surabaya Bernardo Tavares

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