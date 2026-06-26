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Bursa Transfer: Borneo FC Incar Empat Pemain Asing Anyar, Rumornya Menguat

Jumat, 26 Juni 2026 – 15:25 WIB
Bursa Transfer: Borneo FC Incar Empat Pemain Asing Anyar, Rumornya Menguat - JPNN.com Bali
Borneo FC kabarnya mengincar bek tengah asal Brasil Iago Mendonca yang terakhir bermain di klub Lithuania, Floriana FC. Iago Mendonca menjadi salah satu pemain asing incaran selain Gaston Ramano, Rodrigo Varanda dan Njabulo Blom. Foto: Instagram @iagomendonca04

bali.jpnn.com, DENPASAR - Manajemen Borneo FC bergerak cepat menyambut kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir September mendatang.

Setelah melepas 13 pemain, enam di antaranya legiun asing, manajemen Borneo FC bergerak cepat merekrut penggawa anyar.

Sasarannya adalah mendatangkan pemain asing berkualitas setara dengan yang dilepas akhir musim kemarin.

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Borneo FC dianggap para pengamat terlalu berani setelah memecat pelatih Fabio Lefundes dan enam pemain asingnya.

Enam pemain asing itu di antaranya Mariano Peralta, Koldo Obieta, Kaio Nunes, Cleylton Santos, Christophe Nduwarugira dan Mohammad Anez.

Padahal, keberadaan mereka sangat berarti bagi tim berjuluk Pesut Etam itu setelah membawa klub dari Kota Samarinda itu menempati peringkat kedua Super League 2025-2026.

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Namun, keputusan sudah diambil. Di tangan pelatih baru, Mauro Jeronimo, manajemen Borneo FC membawa ambisi besar dengan merekrut pemain baru yang tak kalah berkualitas.

Berikut daftar sementara empat pemain asing incaran Borneo FC yang segera berlabuh ke Stadion Segiri, Samarinda, dilansir dari Transfermarkt:

Di tangan pelatih baru, Mauro Jeronimo, manajemen Borneo FC membawa ambisi besar dengan merekrut pemain baru yang tak kalah berkualitas
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TAGS   bursa transfer Borneo FC Super League 2026-2027 Gaston Ramano Iago Mendonca Njabulo Blom Rodrigo Varanda Mauro Jeronimo pemain asing kontrak pemain

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