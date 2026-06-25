Bursa Transfer: Eks Bek Bali United Hengkang dari Persik, Minim Kontribusi

bali.jpnn.com, KEDIRI - Evaluasi besar-besaran terus berjalan di kubu Persik Kediri menjelang bergulirnya kompetisi Super League 2026-2027.

Terbaru, Persik Kediri dipastikan tidak lagi memperpanjang kontrak bek kanan senior Novri Setiawan.

Pemain berusia 32 tahun asal Sumatra Barat ini menjadi pemain kesepuluh yang dilepas oleh manajemen Persik.

Keputusan ini membuat Novri Setiawan menyusul mantan rekannya di Persija Jakarta, Syahrian Abimanyu, yang sudah lebih dulu angkat kaki dari Kediri.

Manajer Persik Kediri Rachmad Tri Kuncara menyampaikan apresiasi mendalam atas dedikasi dan profesionalisme Novri Setiawan.

"Novri Setiawan adalah sosok pemain profesional yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan klub sepanjang musim lalu.

Persik Kediri berterima kasih atas kerja keras dan kontribusi tinggi yang diperlihatkan selama ini," ujar Rachmad Tri Kuncara dilansir dari laman I.League.

Novri Setiawan direkrut Persik Kediri dari Bali United pada awal musim 2025-2026.