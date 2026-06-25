JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Bursa Transfer: Persijap Lepas Eks Bek AJ Auxerre Aly Ndom, Pesannya Emosional

Bursa Transfer: Persijap Lepas Eks Bek AJ Auxerre Aly Ndom, Pesannya Emosional

Kamis, 25 Juni 2026 – 20:17 WIB
Bursa Transfer: Persijap Lepas Eks Bek AJ Auxerre Aly Ndom, Pesannya Emosional - JPNN.com Bali
Kebersamaan Persijap Jepara dan bek tengah asal Prancis, Aly Ndom, resmi berakhir seusai kompetisi Super League 2025-2026 kelar pada Mei lalu. Foto: Instagram @persijap_jepara

bali.jpnn.com, JEPARA - Kebersamaan Persijap Jepara dan bek tengah asal Prancis, Aly Ndom, resmi berakhir seusai kompetisi Super League 2025-2026 kelar pada Mei lalu.

Keputusan mengakhiri kerja sama ini diambil secara baik-baik dan profesional demi penyegaran skuad Laskar Kalinyamat musim depan.

Sejak bergabung pada putaran kedua, Aly Ndom telah mencatatkan 11 penampilan.

Baca Juga:

Mantan pemain AJ Auxerre di Ligue 1 ini dinilai sukses memberikan kontribusi besar, baik lewat ketangguhannya di lapangan maupun sikap profesionalnya saat latihan.

Pemain yang bisa berposisi sebagai gelandang bertahan ini berkontribusi nyata membantu Persijap bertahan di Super League.

Presiden Persijap M. Iqbal Hidayat menyampaikan apresiasi mendalam atas dedikasi sang pemain yang memiliki market value Rp2,61 miliar ini.

Baca Juga:

“Kami berterima kasih atas kontribusi, kerja keras, dan profesionalisme Aly selama bersama Persijap.

Atas nama klub, kami mendoakan agar karier Aly terus berkembang dan sukses di masa depan,” ujar Iqbal Hidayat dilansir dari laman klub.

Kebersamaan Persijap Jepara dan bek tengah asal Prancis, Aly Ndom, resmi berakhir seusai kompetisi Super League 2025-2026 kelar pada Mei lalu.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bursa transfer Persijap Persijap Jepara Aly Ndom Ligue 1 AJ Auxerre Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bursa Transfer: Eks Bek Bali United Hengkang dari Persik, Minim Kontribusi - JPNN.com Bali

    Bursa Transfer: Eks Bek Bali United Hengkang dari Persik, Minim Kontribusi

  2. Semen Padang Pecat Imran, Tunjuk Nil Maizar, Rekrut Pemain Besar-besaran - JPNN.com Bali

    Semen Padang Pecat Imran, Tunjuk Nil Maizar, Rekrut Pemain Besar-besaran

  3. Bursa Transfer: Bali United Incar Tiga Pemain Asing Baru, Satu Eks Persebaya - JPNN.com Bali

    Bursa Transfer: Bali United Incar Tiga Pemain Asing Baru, Satu Eks Persebaya

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU