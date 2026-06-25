Bursa Transfer: Persijap Lepas Eks Bek AJ Auxerre Aly Ndom, Pesannya Emosional

bali.jpnn.com, JEPARA - Kebersamaan Persijap Jepara dan bek tengah asal Prancis, Aly Ndom, resmi berakhir seusai kompetisi Super League 2025-2026 kelar pada Mei lalu.

Keputusan mengakhiri kerja sama ini diambil secara baik-baik dan profesional demi penyegaran skuad Laskar Kalinyamat musim depan.

Sejak bergabung pada putaran kedua, Aly Ndom telah mencatatkan 11 penampilan.

Mantan pemain AJ Auxerre di Ligue 1 ini dinilai sukses memberikan kontribusi besar, baik lewat ketangguhannya di lapangan maupun sikap profesionalnya saat latihan.

Pemain yang bisa berposisi sebagai gelandang bertahan ini berkontribusi nyata membantu Persijap bertahan di Super League.

Presiden Persijap M. Iqbal Hidayat menyampaikan apresiasi mendalam atas dedikasi sang pemain yang memiliki market value Rp2,61 miliar ini.

“Kami berterima kasih atas kontribusi, kerja keras, dan profesionalisme Aly selama bersama Persijap.

Atas nama klub, kami mendoakan agar karier Aly terus berkembang dan sukses di masa depan,” ujar Iqbal Hidayat dilansir dari laman klub.