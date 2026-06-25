Bursa Transfer: Cuci Gudang Persib Berlanjut, Adam Przybek & Robi Darwis Berpisah

bali.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung kembali melakukan aksi bersih-bersih seusai menjuarai kompetisi Super League 2025-2026 Mei lalu.

Setelah melepas mantan pemain Paris Saint Germain (PSG) Layvin Kurzawa, bek tengah asal Italia, Federico Barba, penyerang asal Brasil, Sergio Castel dan gelandang bertahan Alfeandra Dewangga, Persib kembali melepas dua pemain sekaligus.

Keduanya adalah kiper asing asal Inggris, Adam Przybek, dan gelandang asli Bandung, Robi Darwis.

Keputusan ini diambil melalui komunikasi dan pertimbangan bersama yang dilandasi semangat profesionalisme serta kepentingan terbaik bagi kedua belah pihak.

Terutama terkait peluang pengembangan karier sang pemain di masa mendatang.

"Setiap pemain tentu membutuhkan ruang dan kesempatan untuk terus berkembang.

Setelah melalui berbagai pertimbangan, Persib dan Adam Przybek bersepakat untuk tidak melanjutkan kerja sama.

Keputusan ini diambil dengan semangat saling menghormati dan demi membuka peluang yang lebih baik bagi perjalanan kariernya ke depan," ujar CEO PT PERSIB Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan dilansir dari laman klub.