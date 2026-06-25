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JPNN.com Bali Sport Semen Padang Pecat Imran, Tunjuk Nil Maizar, Rekrut Pemain Besar-besaran

Semen Padang Pecat Imran, Tunjuk Nil Maizar, Rekrut Pemain Besar-besaran

Kamis, 25 Juni 2026 – 09:16 WIB
Semen Padang Pecat Imran, Tunjuk Nil Maizar, Rekrut Pemain Besar-besaran - JPNN.com Bali
Pelatih anyar Semen Padang Nil Maizar. Nil Maizar menggantikan Imran Nahumarury di Liga 2 musim depan. Foto: Dok. Liga Indonesia Baru

bali.jpnn.com, PADANG - Eks klub Super League Semen Padang melakukan aksi bersih-bersih setelah turun ke kasta kedua Liga Indonesia.

Demi target promosi ke Super League musim depan, Semen Padang merombak staf kepelatihan hingga pemain.

Di sektor kepelatihan, manajemen Semen Padang secara mengejutkan memecat Imran Nahumarury setelah gagal membawa skuad Kabau Sirah bertahan di Super League.

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Sebagai gantinya, manajemen Semen Padang menunjuk Nil Maizar.

Juru taktik kelahiran Payakumbuh, Sumatra Barat ini kembali membesut Semen Padang untuk kali kesekian demi membawa tim tanah kelahirannya kembali ke kasta tertinggi Liga Indonesia.

Nil Maizar akan ditopang tim kepelatihan solid, termasuk duet asisten pelatih Hengki Ardiles dan Nur Iskandar, pelatih kiper Erick Ibrahim, pelatih fisik Dino Sefriyanto dan Muhammad Fauzan serta dua analis taktik, Dinar Bayu dan Rizky Ananda.

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Amunisi baru di atas lapangan pun tak kalah mentereng.

Manajemen Kabau Sirah sukses mendaratkan deretan pemain berpengalaman, seperti Muhammad Rahmat (eks Bali United) dan Ariyanto Maring (eks PSMS Medan).

Manajemen Semen Padang secara mengejutkan memecat Imran Nahumarury dan menunjuk Nil Maizar sebagai pelatih baru skud Kabau Sirah
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TAGS   Semen Padang bursa transfer pelatih Imran Nahumarury Nil Maizar Super League liga 2 m rahmat bali united kontrak pemain

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