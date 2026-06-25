Arema FC Rekrut Kiper Syahrul Trisna, Adi Satryo & Gianluca Pandeynuwu Bertahan

bali.jpnn.com, MALANG - Arema FC makin serius menyongsong kompetisi Super League 2026-2027.

Setelah memagari pilar utamanya, manajemen Arema FC resmi memperkenalkan rekrutan anyar pertama mereka: kiper berpengalaman, Syahrul Trisna Fadillah.

Rekrutmen eks penjaga gawang kedua Borneo FC ini menjadi sinyal kuat bahwa Arema FC tak main-main berburu prestasi dan siap memanaskan persaingan di bawah mistar gawang.

"Kami optimistis kehadirannya akan menambah kualitas serta daya saing di posisi penjaga gawang," kata GM Arema FC Yusrinal Fitriandi dilansir dari laman I.League.

Nama Syahrul Trisna Fadillah bukanlah sosok baru di kompetisi kasta tertinggi Indonesia.

Mantan kiper Timnas Indonesia ini telah menghabiskan sebagian besar kariernya bersama sejumlah klub.

Sebelum berlabuh di Arema FC, Syahrul Lasinari merupakan bagian dari Borneo FC.

Ia juga pernah memperkuat PSS Sleman, Persikabo 1973, hingga PSIS Semarang.