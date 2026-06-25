JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Arema FC Rekrut Kiper Syahrul Trisna, Adi Satryo & Gianluca Pandeynuwu Bertahan

Arema FC Rekrut Kiper Syahrul Trisna, Adi Satryo & Gianluca Pandeynuwu Bertahan

Kamis, 25 Juni 2026 – 08:47 WIB
Arema FC Rekrut Kiper Syahrul Trisna, Adi Satryo & Gianluca Pandeynuwu Bertahan - JPNN.com Bali
Arema FC merekrut kiper anyar Syahrul Trisna dan mempertahankan penjaga gawang Adi Satryo dan Gianluca Pandeynuwu musim depan. Foto: I.League

bali.jpnn.com, MALANG - Arema FC makin serius menyongsong kompetisi Super League 2026-2027.

Setelah memagari pilar utamanya, manajemen Arema FC resmi memperkenalkan rekrutan anyar pertama mereka: kiper berpengalaman, Syahrul Trisna Fadillah.

Rekrutmen eks penjaga gawang kedua Borneo FC ini menjadi sinyal kuat bahwa Arema FC tak main-main berburu prestasi dan siap memanaskan persaingan di bawah mistar gawang.

Baca Juga:

"Kami optimistis kehadirannya akan menambah kualitas serta daya saing di posisi penjaga gawang," kata GM Arema FC Yusrinal Fitriandi dilansir dari laman I.League.

Nama Syahrul Trisna Fadillah bukanlah sosok baru di kompetisi kasta tertinggi Indonesia.

Mantan kiper Timnas Indonesia ini telah menghabiskan sebagian besar kariernya bersama sejumlah klub.

Baca Juga:

Sebelum berlabuh di Arema FC, Syahrul Lasinari merupakan bagian dari Borneo FC.

Ia juga pernah memperkuat PSS Sleman, Persikabo 1973, hingga PSIS Semarang.

Arema FC resmi memperkenalkan rekrutan anyar kiper berpengalaman, Syahrul Trisna Fadillah, sekaligus mempertahankan Adi Satryo dan Gianluca Pandeynuwu
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   arema fc bursa transfer Syahrul Trisna Fadillah Adi Satryo Gianluca Pandeynuwu Kiper penjaga gawang Timnas Indonesia kontrak pemain

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bursa Transfer: Bali United Incar Tiga Pemain Asing Baru, Satu Eks Persebaya - JPNN.com Bali

    Bursa Transfer: Bali United Incar Tiga Pemain Asing Baru, Satu Eks Persebaya

  2. Pesan Haru Komang Tri Berpisah dengan Bali United, Bawa Klub Probowo Promosi - JPNN.com Bali

    Pesan Haru Komang Tri Berpisah dengan Bali United, Bawa Klub Probowo Promosi

  3. Bali United Rugi Besar, Denda Komdis PSSI Bikin Kantong Tim Bolong - JPNN.com Bali

    Bali United Rugi Besar, Denda Komdis PSSI Bikin Kantong Tim Bolong

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU