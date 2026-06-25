Bursa Transfer: Bali United Incar Tiga Pemain Asing Baru, Satu Eks Persebaya

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United kembali memanaskan bursa transfer menyambut kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir September mendatang.

Dua pemain klub Eredivisie, SC Cambuur, Remco Balk dan Jort Van der Sande, masuk kloter pertama yang menjadi bidikan Bali United.

Remco Balk adalah seorang penyerang sayap yang diplot sebagai pengganti Diego Campos, sementara Jort Van der Sande berposisi sebagai striker, pengganti Boris Kopitovic.

Belum puas dengan dua pemain incaran, Bali United kabarnya membidik dua pemain eks Thai Super League, Quevan da Silva Inacio dan Gabriel Mutombo.

Kebetulan keduanya berstatus tanpa klub setelah kontraknya berakhir seusai kompetisi di Negeri Gajah Putih itu kelar.

Quevan da Silva Inacio, adalah seorang gelandang serang 27 asal Brasil yang musim lalu bermain untuk Chonburi FC.

Pesepak bola dengan market value Rp5,21 ini telah berakhir kontraknya dengan Chonburi FC sejak 1 Juni 2026 lalu.

Quevan da Silva Inacio musim lalu bermain dalam 20 pertandingan Chonburi FC, mencetak tiga gol dan tiga assist.