Bursa Transfer: Persija Bidik Gelandang Asal Jepang, Cocok dengan Skema STY

bali.jpnn.com, DENPASAR - Persija mulai mengincar pemain idaman menyambut kompetisi Super League 2026-2027 setelah melepas belasan pemain lokal maupun asing.

Satu nama yang lagi ramai jadi bahan perbincangan suporter sepak bola, khususnya suporter Persija adalah gelandang asal Jepang, Kyohei Yoshino.

Pemain berusia 31 tahun ini dikenal sebagai sosok versatile.

Kyohei Yoshino tidak hanya fasih menjaga kedalaman sebagai gelandang bertahan, tetapi juga kokoh saat dipasang sebagai bek tengah.

Dilansir dari laman Transfermarkt, Kyohei Yoshino memiliki rekam jejak mentereng di kompetisi elite Asia.

Ia tercatat pernah membela sejumlah klub raksasa J1 League seperti Sanfrecce Hiroshima dan Cerezo Osaka.

Kyohei Yoshino juga pernah bermain di K League bersama Daegu FC.

Pengalaman internasional dan fleksibilitas posisi inilah yang membuat namanya masuk dalam radar belanja Persija demi memperkuat kedalaman skuad musim depan.