JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Bursa Transfer: Persija Bidik Gelandang Asal Jepang, Cocok dengan Skema STY

Bursa Transfer: Persija Bidik Gelandang Asal Jepang, Cocok dengan Skema STY

Rabu, 24 Juni 2026 – 08:15 WIB
Bursa Transfer: Persija Bidik Gelandang Asal Jepang, Cocok dengan Skema STY - JPNN.com Bali
Gelandang asal Jepang Kyohei Yoshino menjadi salah satu pemain asing yang dibidik Persija musim depan. Foto: Instagram @kyohei_yoshina5

bali.jpnn.com, DENPASAR - Persija mulai mengincar pemain idaman menyambut kompetisi Super League 2026-2027 setelah melepas belasan pemain lokal maupun asing.

Satu nama yang lagi ramai jadi bahan perbincangan suporter sepak bola, khususnya suporter Persija adalah gelandang asal Jepang, Kyohei Yoshino.

Pemain berusia 31 tahun ini dikenal sebagai sosok versatile.

Baca Juga:

Kyohei Yoshino tidak hanya fasih menjaga kedalaman sebagai gelandang bertahan, tetapi juga kokoh saat dipasang sebagai bek tengah.

Dilansir dari laman Transfermarkt, Kyohei Yoshino memiliki rekam jejak mentereng di kompetisi elite Asia.

Ia tercatat pernah membela sejumlah klub raksasa J1 League seperti Sanfrecce Hiroshima dan Cerezo Osaka.

Baca Juga:

Kyohei Yoshino juga pernah bermain di K League bersama Daegu FC.

Pengalaman internasional dan fleksibilitas posisi inilah yang membuat namanya masuk dalam radar belanja Persija demi memperkuat kedalaman skuad musim depan.

Satu nama yang lagi ramai jadi bahan perbincangan suporter sepak bola, khususnya suporter Persija adalah gelandang asal Jepang, Kyohei Yoshino.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bursa transfer Persija Persija Jakarta Kyohei Yoshino gelandang Super League 2026-2027 Shin Tae-yong STY Cerezo Osaka

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Pesan Haru Komang Tri Berpisah dengan Bali United, Bawa Klub Probowo Promosi - JPNN.com Bali

    Pesan Haru Komang Tri Berpisah dengan Bali United, Bawa Klub Probowo Promosi

  2. Bali United Rugi Besar, Denda Komdis PSSI Bikin Kantong Tim Bolong - JPNN.com Bali

    Bali United Rugi Besar, Denda Komdis PSSI Bikin Kantong Tim Bolong

  3. Bursa Transfer: Ragnar Batal, Bali United Incar Dua Pemain Eredivisie - JPNN.com Bali

    Bursa Transfer: Ragnar Batal, Bali United Incar Dua Pemain Eredivisie

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU