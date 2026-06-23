Alfeandra Dewangga Buka Suara Setelah Hengkang: Persib Ada di Hati Saya!

bali.jpnn.com, BANDUNG - Gelandang bertahan Alfeandra Dewangga resmi mengakhiri kebersamaannya dengan Persib Bandung menjelang kompetisi Super League 2026-2027.

Pesepak bola asal Semarang yang bisa bermain di posisi bek ini memilih hengkang dari Persib untuk mencari tantangan baru.

Bek 24 tahun ini sepakat pindah ke Arema FC dengan skema transfer resmi demi menit bermain yang lebih menjanjikan.

"Terima kasih buat keluarga besar Persib, jajaran pelatih, ofisial, dan manajemen karena saya bisa ikut dalam perjuangan tim selama satu musim,” ujar Alfeandra Dewangga dilansir dari laman Persib Bandung.

Musim lalu memang menjadi periode yang cukup berat bagi Alfeandra Dewangga untuk menembus starting XI Persib Bandung.

Meski demikian, pemain Timnas Indonesia ini masih mampu mencatatkan sembilan penampilan di Super League dan tiga laga di level Asia melalui ajang AFC Champions League Two.

Alfeandra Dewangga pun menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam kepada manajemen, Kota Bandung, serta Bobotoh yang telah menyambutnya dengan hangat.

Pasalnya, Alfeandra Dewangga bisa ikut merasakan atmosfer luar biasa saat mengangkat trofi juara musim lalu.