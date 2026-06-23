JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Alfeandra Dewangga Buka Suara Setelah Hengkang: Persib Ada di Hati Saya!

Alfeandra Dewangga Buka Suara Setelah Hengkang: Persib Ada di Hati Saya!

Selasa, 23 Juni 2026 – 22:02 WIB
Alfeandra Dewangga Buka Suara Setelah Hengkang: Persib Ada di Hati Saya! - JPNN.com Bali
Bek Alfeandra Dewangga sepakat pindah ke Arema FC dengan skema transfer resmi demi menit bermain yang lebih menjanjikan dibanding di Persib Bandung. Foto: Instagram @alfeandradewangga

bali.jpnn.com, BANDUNG - Gelandang bertahan Alfeandra Dewangga resmi mengakhiri kebersamaannya dengan Persib Bandung menjelang kompetisi Super League 2026-2027.

Pesepak bola asal Semarang yang bisa bermain di posisi bek ini memilih hengkang dari Persib untuk mencari tantangan baru.

Bek 24 tahun ini sepakat pindah ke Arema FC dengan skema transfer resmi demi menit bermain yang lebih menjanjikan.

Baca Juga:

"Terima kasih buat keluarga besar Persib, jajaran pelatih, ofisial, dan manajemen karena saya bisa ikut dalam perjuangan tim selama satu musim,” ujar Alfeandra Dewangga dilansir dari laman Persib Bandung.

Musim lalu memang menjadi periode yang cukup berat bagi Alfeandra Dewangga untuk menembus starting XI Persib Bandung.

Meski demikian, pemain Timnas Indonesia ini masih mampu mencatatkan sembilan penampilan di Super League dan tiga laga di level Asia melalui ajang AFC Champions League Two.

Baca Juga:

Alfeandra Dewangga pun menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam kepada manajemen, Kota Bandung, serta Bobotoh yang telah menyambutnya dengan hangat.

Pasalnya, Alfeandra Dewangga bisa ikut merasakan atmosfer luar biasa saat mengangkat trofi juara musim lalu.

Bek 24 tahun Alfeandra Dewangga sepakat pindah ke Arema FC dengan skema transfer resmi demi menit bermain yang lebih menjanjikan dibandingkan Persib
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Alfeandra Dewangga bursa transfer Persib persib bandung Super League 2026-2027 kontrak pemain Super League

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Pesan Haru Komang Tri Berpisah dengan Bali United, Bawa Klub Probowo Promosi - JPNN.com Bali

    Pesan Haru Komang Tri Berpisah dengan Bali United, Bawa Klub Probowo Promosi

  2. Bali United Rugi Besar, Denda Komdis PSSI Bikin Kantong Tim Bolong - JPNN.com Bali

    Bali United Rugi Besar, Denda Komdis PSSI Bikin Kantong Tim Bolong

  3. Bursa Transfer: Ragnar Batal, Bali United Incar Dua Pemain Eredivisie - JPNN.com Bali

    Bursa Transfer: Ragnar Batal, Bali United Incar Dua Pemain Eredivisie

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU