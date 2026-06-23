Bursa Transfer: Persib Lepas Alfeandra Dewangga ke Arema FC Lewat Skema Transfer

bali.jpnn.com, BANDUNG - Kebersamaan antara Persib Bandung dan Alfeandra Dewangga resmi berakhir lebih awal.

Meski Alfeandra Dewangga masih terikat kontrak hingga akhir musim 2026-2027, kedua belah pihak sepakat untuk melepas sang pemain ke Arema FC melalui skema transfer resmi.

Dengan kesepakatan ini, bek kelahiran Semarang, 28 Juni 2001 tersebut dipastikan tidak lagi memperkuat Persib Bandung pada musim depan.

Deputy CEO PT PERSIB Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan mengatakan keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan profesional yang matang, baik demi kebutuhan teknis tim maupun masa depan karier sang pemain.

"Persib selalu berkomitmen mendukung perkembangan karier setiap pemain.

Ketika ada peluang yang dinilai baik bagi semua pihak dan sejalan dengan kebutuhan klub, kami akan mempertimbangkannya secara profesional,” ujar Adhitia Putra Herawan dilansir dari laman klub.

“Setelah melalui komunikasi dan diskusi bersama tim pelatih, kami memutuskan menyetujui transfer Alfeandra Dewangga ke Arema FC," imbuhnya.

Alfeandra Dewangga mendarat di Bandung pada awal musim 2025-2026 setelah ditransfer dari PSIS Semarang.