JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Bursa Transfer: Persib Lepas Alfeandra Dewangga ke Arema FC Lewat Skema Transfer

Bursa Transfer: Persib Lepas Alfeandra Dewangga ke Arema FC Lewat Skema Transfer

Selasa, 23 Juni 2026 – 21:39 WIB
Bursa Transfer: Persib Lepas Alfeandra Dewangga ke Arema FC Lewat Skema Transfer - JPNN.com Bali
Gelandang bertahan Persib Bandung Alfeandra Dewangga sepakat berpisah dengan skuad Maung Bandung. Alfeandra Dewangga pindah ke Arema FC dengan skema transfer resmi. Foto: Instagram @alfeandradewangga

bali.jpnn.com, BANDUNG - Kebersamaan antara Persib Bandung dan Alfeandra Dewangga resmi berakhir lebih awal.

Meski Alfeandra Dewangga masih terikat kontrak hingga akhir musim 2026-2027, kedua belah pihak sepakat untuk melepas sang pemain ke Arema FC melalui skema transfer resmi.

Dengan kesepakatan ini, bek kelahiran Semarang, 28 Juni 2001 tersebut dipastikan tidak lagi memperkuat Persib Bandung pada musim depan.

Baca Juga:

Deputy CEO PT PERSIB Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan mengatakan keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan profesional yang matang, baik demi kebutuhan teknis tim maupun masa depan karier sang pemain.

"Persib selalu berkomitmen mendukung perkembangan karier setiap pemain.

Ketika ada peluang yang dinilai baik bagi semua pihak dan sejalan dengan kebutuhan klub, kami akan mempertimbangkannya secara profesional,” ujar Adhitia Putra Herawan dilansir dari laman klub.

Baca Juga:

“Setelah melalui komunikasi dan diskusi bersama tim pelatih, kami memutuskan menyetujui transfer Alfeandra Dewangga ke Arema FC," imbuhnya.

Alfeandra Dewangga mendarat di Bandung pada awal musim 2025-2026 setelah ditransfer dari PSIS Semarang.

Kebersamaan antara Persib Bandung dan Alfeandra Dewangga resmi berakhir lebih awal meski masih menyisakan satu musim ke depan. Dewangga pindah ke Arema FC
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bursa transfer Alfeandra Dewangga Persib persib bandung transfer transfer pemain Super League 2026-2027 arema fc PSIS Semarang kontrak pemain

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Pesan Haru Komang Tri Berpisah dengan Bali United, Bawa Klub Probowo Promosi - JPNN.com Bali

    Pesan Haru Komang Tri Berpisah dengan Bali United, Bawa Klub Probowo Promosi

  2. Bali United Rugi Besar, Denda Komdis PSSI Bikin Kantong Tim Bolong - JPNN.com Bali

    Bali United Rugi Besar, Denda Komdis PSSI Bikin Kantong Tim Bolong

  3. Bursa Transfer: Ragnar Batal, Bali United Incar Dua Pemain Eredivisie - JPNN.com Bali

    Bursa Transfer: Ragnar Batal, Bali United Incar Dua Pemain Eredivisie

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU