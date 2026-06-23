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JPNN.com Bali Sport Bursa Transfer: Tujuh Pemain Lokal Arema FC Bertahan, Komposisi Makin Komplet

Bursa Transfer: Tujuh Pemain Lokal Arema FC Bertahan, Komposisi Makin Komplet

Selasa, 23 Juni 2026 – 21:18 WIB
Bursa Transfer: Tujuh Pemain Lokal Arema FC Bertahan, Komposisi Makin Komplet - JPNN.com Bali
Manajemen Arema FC mempertahankan fondasi tim dengan memperpanjang kebersamaan bersama tujuh pemain lokal untuk musim depan. Foto: Arema FC

bali.jpnn.com, MALANG - Arema FC terus menyusun kekuatan terbaik untuk menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 mendatang.

Tiga pemain asing resmi bertahan, yakni Julian Guevara, Betinho, dan Matheus Blade.

Empat pemain asing lainnya, yakni bek tengah Wallison Maia, gelandang Gustavo Franca dan dua penyerang sayap Joel Vinicius serta Gabi Silva, kabarnya tinggal menunggu waktu untuk dirilis menajamen.

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Di luar pemain asing, manajemen Arema FC resmi mempermanenkan dua pemain lokal, yakni Hansamu Yama dan Tito Hamzah.

Manajemen Arema FC juga mempertahankan fondasi tim dengan memperpanjang kebersamaan bersama tujuh pemain lokal yang menjadi bagian penting perjalanan klub musim lalu.

Ketujuhnya, yakni Johan Ahmad Farizi, Dendi Santoso, Jayus Hariono, Bayu Setiawan, Dwiki Mardiyanto, Dimas Aryaguna, serta Achmad Maulana Syarif.

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Keputusan manajemen mempertahankan tiga pemain asing dan sembilan lokal, termasuk Hansamu Yama dan Tito Hamzah menunjukkan komposisi pemain Arema FC makin komplet.

"Kami ingin mempertahankan kerangka tim yang sudah ada.

Manajemen Arema FC mempertahankan fondasi tim dengan memperpanjang kebersamaan bersama tujuh pemain lokal untuk musim depan
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TAGS   bursa transfer arema fc pemain lokal Super League 2026-2027 Johan Alfarizi Dendi Santoso Jayus Hariono Bayu Setiawan Dwiki Mardiyanto Ahmad Maulana Syarif

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