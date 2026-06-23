JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Persik Kandang Pindah Venue Musim Depan, Bupati Kediri Buka Suara

Persik Kandang Pindah Venue Musim Depan, Bupati Kediri Buka Suara

Selasa, 23 Juni 2026 – 09:08 WIB
Persik Kandang Pindah Venue Musim Depan, Bupati Kediri Buka Suara - JPNN.com Bali
Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana dan bos Persik Arthur Irawan dengan latar Stadion Gelora Daha Jayati yang menjadi kandang Persik Kediri musim depan, Foto: I.League

bali.jpnn.com, KEDIRI - Kabar gembira untuk suporter Macan Putih, Persikmania.

Persik Kediri bersiap pindah venue baru, Stadion Gelora Daha Jayati (GDJ), untuk mendampingi Stadion Brawijaya.

Proyek multi-years yang berlokasi di Tarokan, Kediri, Jawa Timur itu kini memasuki pembangunan tahap ketiga yang berfokus pada pemasangan atap.

Baca Juga:

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menargetkan stadion rampung sepenuhnya pada 2027.

Namun, jika sebagian fasilitas siap lebih awal, Persik Kediri berpeluang mencicipi atmosfer Stadion Gelora Daha Jayati lebih cepat pada sisa musim kompetisi 2026-2027.

Menurut Mas Dhito, sapaan akrab Bupati Kediri, untuk mengejar fungsionalitas tersebut, Pemkab Kediri akan berkoordinasi erat dengan federasi.

Baca Juga:

“Kami akan berkonsultasi dengan PSSI terkait standar minimal apa saja yang harus dipenuhi agar stadion bisa digunakan sementara pada 2026 ini,” ujar Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana dilansir dari laman I.League.

Mas Dhito mengatakan, pada 2027, pembangunan tahap keempat akan langsung digeber, meliputi akses jalan kawasan, lampu penerangan, hingga pemasangan 10.000 kursi penonton.

Persik Kediri bersiap pindah venue baru, Stadion Gelora Daha Jayati (GDJ), untuk mendampingi Stadion Brawijaya pada musim depan
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   persik Persik Kediri Stadion Gelora Daha Jayati Stadion Brawijaya PSSI venue Super League Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana Arthur Irawan

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Pesan Haru Komang Tri Berpisah dengan Bali United, Bawa Klub Probowo Promosi - JPNN.com Bali

    Pesan Haru Komang Tri Berpisah dengan Bali United, Bawa Klub Probowo Promosi

  2. Bali United Rugi Besar, Denda Komdis PSSI Bikin Kantong Tim Bolong - JPNN.com Bali

    Bali United Rugi Besar, Denda Komdis PSSI Bikin Kantong Tim Bolong

  3. Bursa Transfer: Ragnar Batal, Bali United Incar Dua Pemain Eredivisie - JPNN.com Bali

    Bursa Transfer: Ragnar Batal, Bali United Incar Dua Pemain Eredivisie

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU