Persik Kandang Pindah Venue Musim Depan, Bupati Kediri Buka Suara

bali.jpnn.com, KEDIRI - Kabar gembira untuk suporter Macan Putih, Persikmania.

Persik Kediri bersiap pindah venue baru, Stadion Gelora Daha Jayati (GDJ), untuk mendampingi Stadion Brawijaya.

Proyek multi-years yang berlokasi di Tarokan, Kediri, Jawa Timur itu kini memasuki pembangunan tahap ketiga yang berfokus pada pemasangan atap.

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menargetkan stadion rampung sepenuhnya pada 2027.

Namun, jika sebagian fasilitas siap lebih awal, Persik Kediri berpeluang mencicipi atmosfer Stadion Gelora Daha Jayati lebih cepat pada sisa musim kompetisi 2026-2027.

Menurut Mas Dhito, sapaan akrab Bupati Kediri, untuk mengejar fungsionalitas tersebut, Pemkab Kediri akan berkoordinasi erat dengan federasi.

“Kami akan berkonsultasi dengan PSSI terkait standar minimal apa saja yang harus dipenuhi agar stadion bisa digunakan sementara pada 2026 ini,” ujar Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana dilansir dari laman I.League.

Mas Dhito mengatakan, pada 2027, pembangunan tahap keempat akan langsung digeber, meliputi akses jalan kawasan, lampu penerangan, hingga pemasangan 10.000 kursi penonton.