Pesan Haru Komang Tri Berpisah dengan Bali United, Bawa Klub Probowo Promosi

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bek tengah Komang Tri Arta Wiguna tak bisa menyembunyikan kesedihannya harus berpisah dengan Bali United.

Produk asli Bali United Youth kelompok U16 hingga U18 ini harus berpisah setelah gagal bersaing di tim utama binaan Johnny Jansen.

Promosi di tim senior pada 2020 di era pelatih Stefano ‘Teco’ Cugurra, Komang Tri justru lebih banyak dipinjamkan ke tim lain dibandingkan membela klub tanah kelahiran.

Padahal, Komang Tri adalah salah satu aktor yang membantu Bali United meraih back to back juara Liga 1 pada musim 2021 silam.

Selain Nusantara United pada musim 2023, Komang Tri dipinjamkan Bali United ke Garudayaksa FC musim 2025-2026.

Di klub milik Presiden Prabowo itu, Komang Tri membantu Garudayaksa FC promosi ke Super League musim depan.

Namun, kerja keras pesepak bola asal Medahan, Buleleng, ini tak mampu menyelamatkan kariernya di Bali United.

Komang Tri pun sedih harus berpisah dengan Bali United.