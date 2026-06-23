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Bursa Transfer: Sergio Castel & Persib Berpisah, Pilih Persik atau AEK Larnaca?

Selasa, 23 Juni 2026 – 08:26 WIB
Bursa Transfer: Sergio Castel & Persib Berpisah, Pilih Persik atau AEK Larnaca? - JPNN.com Bali
Penyerang Persib Sergio Castel resmi berpisah setelah kompetisi Super League 2025-2026 berakhir. Foto: Instagram @sergiocastel_9

bali.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung kembali melakukan aksi bersih-bersih seusai menjuarai kompetisi Super League 2025-2026 Mei lalu.

Setelah melepas mantan pemain Paris Saint Germain (PSG) Layvin Kurzawa dan bek tengah asal Italia, Federico Barba, Persib Bandung resmi melepas penyerang Sergio Castel.

Sesuai dengan durasi kerja sama yang disepakati sejak awal, Sergio Castel menyelesaikan masa baktinya bersama Pangeran Biru setelah bergabung pada paruh musim.

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Deputy CEO PT PERSIB Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan mengungkapkan keputusan ini diambil berdasarkan hasil evaluasi dan kesepakatan bersama tim pelatih seiring berakhirnya masa kontrak sang pemain.

Manajemen pun menyampaikan apresiasi tertinggi atas kontribusi Sergio Castel selama berseragam Maung Bandung.

“Setelah berdiskusi dengan tim pelatih dan pihak Sergio Castel, kedua belah pihak sepakat untuk tidak melanjutkan kerja sama pada musim berikutnya," ujar Adhitia Putra Herawan.

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Meski hanya memperkuat PERSIB selama setengah musim, Sergio Castel tetap menjadi bagian dari perjalanan tim dalam mengarungi kompetisi domestik maupun Asia.

Sepanjang paruh kedua musim 2025-2026, Sergio Castel mencatatkan enam penampilan di Super League serta tampil dalam dua pertandingan babak 16 besar AFC Champions League Two 2025/26.

Setelah melepas mantan pemain PSG Layvin Kurzawa dan bek tengah asal Italia, Federico Barba, Persib Bandung resmi melepas penyerang Sergio Castel
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TAGS   bursa transfer Sergio Castel Persib persib bandung persik Persik Kediri AEK Larnaca Super League Layvin Kurzawa Federico Barba

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