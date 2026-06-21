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Bursa Transfer: Ramon Tanque Hengkang, Merapat ke Arema FC, Rumornya Menguat

Minggu, 21 Juni 2026 – 16:42 WIB
Bursa Transfer: Ramon Tanque Hengkang, Merapat ke Arema FC, Rumornya Menguat - JPNN.com Bali
Stiker Persib Ramon Tanque memakai jersei Arema FC saat di gim. Ramon Tanque diisukan bakal hengkang dari Persib dan berlabuh ke Arema FC musim depan. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Persib Bandung cukup berhati-hati di bursa transfer seusai hattrick juara Super League.

Salah satunya ketika melepas pemainnya yang membantu Persib Bandung mempertahankan gelar juara tiga kali beruntun.

Sampai saat ini baru dua pemain yang dilepas manajemen Persib, yakni gelandang berkebangsaan Prancis Layvin Kurzawa dan bek tengah asal Italia, Federico Barba.

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Untuk nama yang lain, belum ada kabar dari manajemen, baik yang pemain lokal maupun asing.

Namun, sejumlah akun sepak bola maupun suporter mulai mengulik para pemain Persib yang berpotensi hengkang sebelum kompetisi Super League 2026-2027 bergulir September mendatang.

Satu di antaranya adalah penyerang asing asal Brasil, Ramon Tanque.

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Meski masih menyisakan kontrak hingga 31 Mei 2027 mendatang, penyerang dengan market value Rp4,35 miliar ini dikabarkan hengkang.

Petunjuk itu terlihat dari profil Ramon Tanque di akun media sosial Instagram yang tidak menyematkan nama klub seperti sebelumnya.

Kabar yang menyeruak, Ramon Tanque kabarnya bakal merapat ke Arema FC musim depan meski kontraknya di Persib Bandung masih menyisakan satu musim
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TAGS   bursa transfer Ramon Tanque Persib persib bandung arema fc Super League 2025-2026 Super League 2026-2027 visakha FC striker

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