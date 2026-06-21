Bursa Transfer: Ragnar Batal, Bali United Incar Dua Pemain Eredivisie

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United mulai menggeliat menjelang bergulirnya kompetisi Super League 2025-2027 yang kick off September mendatang.

Setelah melepas sebagian pemainnya seusai kompetisi berakhir Mei lalu, Bali United mulai mengincar pemain baru.

Sejumlah nama pemain menyeruak di bursa transfer. Semisal, penyerang Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen.

Pemain klub Liga Belgia FCV Dender itu diplot menjadi pengganti Deigo Campos yang dilepas Bali United meski hanya setengah musim memakai jersei Serdadu Tridatu.

Namun, ketertarikan sejumlah klub dalam negeri dan luar negeri membuat Bali United mundur teratur memburu tanda tangan Ragnar Oratmangoen.

Dilansir dari laman Transfermarkt, Ragnar Oratmangoen yang berakhir kontraknya di FCV Dender pada 30 Juni 2026 diincar dua klub Super League, Persija dan Garudayaksa FC.

Ragnar Oratmangoen juga masih berpeluang bermain di Eropa, setelah diincar klub Eredivisie, Sparta Rotterdam.

Sebagai gantinya, Bali United mengincar dua pemain klub Eredivisie, SC Cambuur, Remco Balk dan Jort Van der Sande.