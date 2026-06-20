Bursa Transfer: Persita Bedol Desa, Lepas 13 Pemain, Empat Legiun Asing

bali.jpnn.com, TANGERANG - Persita Tangerang akhirnya mengikuti jejak tim lain untuk menyambut kompetisi Super League 2026-2027.

Manajemen secara resmi melepas 13 pemainnya seusai kompetisi musim 2025-2026 berakhir Mei lalu.

Total ada 13 pemain yang dilepas manajemen Persita, dengan perincian, sembilan pemain lokal dan empat legiun asing.

Sembilan pemain lokal itu antara lain Muhammad Toha (bek kanan), Andrean Benyamin (gelandang bertahan), Ahmad Fahd (gelandang bertahan) dan Badrian Ilham (gelandang bertahan).

Kemudian Rafi Pamungkas (kiper), Jack Brown (gelandang serang), Fairuz Ohorella (bek kanan), Cois Artomoro (sayap kiri) dan Tegar Infantrie (gelandang bertahan).

Empat pemain asing yang dilepas manajemen antara lain gelandang Bae Sin yeong (Korea Selatan), striker Matheus Alves (Brasil), striker Dejan Racic (Montenegro) dan gelandang Ramon Bueno (Spanyol).

“Pelepasan ini menjadi bagian dari proses evaluasi dan pembentukan skuad baru Pendekar Cisadane menjelang musim kompetisi 2026/2027 yang dijadwalkan akan dimulai bulan September mendatang,” tulis Persita di laman klub.

Manajemen secara terbuka mengucapkan terima kasih dan mendoakan mantan pemainnya meraih kesuksesan di tim barunya nanti.