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Syahrul Lasinari Bangga Gabung Persebaya, Target Besar Tim Jadi Motivasi

Sabtu, 20 Juni 2026 – 20:38 WIB
Syahrul Lasinari Bangga Gabung Persebaya, Target Besar Tim Jadi Motivasi - JPNN.com Bali
Bek tengah Syahrul Lasinari bangga bisa berseragam Persebaya. Foto: Persebaya

bali.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya bergerak cepat mengamankan pemain lokal baru untuk menyambut Super League 2026-2027.

Langkah cepat ini diambil setelah Persebaya melepas lebih dari 10 pemainnya seusai kompetisi musim 2025-2026 berakhir Mei lalu.

Ada lima pemain lokal yang resmi direkrut Persebaya, tiga dari PSM Makassar, satu dari Persijap Jepara dan Bali United.

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Tiga pemain PSM Makassar itu adalah Reza Arya Pratama, Syahrul Lasinari dan Ricky Pratama. Dicky Kurniawan direkrut dari Persijap dan Yusuf Meilana dari Bali United.

Bagi Syahrul Lasinari, bergabung dengan Persebaya adalah momen membanggakan meski hanya mendapat kontrak semusim.

"Saya sangat senang bisa bergabung dengan Persebaya.

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Kita semua tahu Persebaya adalah salah satu klub besar di Indonesia dengan sejarah dan basis suporter yang luar biasa.

Oleh karena itu, saya merasa bangga mendapatkan kesempatan menjadi bagian dari tim ini," ujar Syahrul Lasinari dilansir dari laman Persebaya.

Bagi Syahrul Lasinari, bergabung dengan Persebaya adalah momen membanggakan meski hanya mendapat kontrak semusim.
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TAGS   Syahrul Lasinari Persebaya Persebaya Surabaya bursa transfer Super League PSM psm makassar

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