Yoo Jae-hoon Berpisah dengan Persijap, Menyusul Shin Tae-yong ke Persija?

bali.jpnn.com, JEPARA - Kebersamaan antara Persijap Jepara dan pelatih kiper, Yoo Jae-hoon, resmi berakhir.

Mantan pelatih kiper Timnas Indonesia era Shin Tae yong ini memutuskan berpisah dengan Persijap meski hanya mendampingi Sendri Johansyah sekitar tiga bulan saja.

Berkat Yoo Jae-hoon, performa para penjaga gawang Persijap naik signifikan, membawa Laskar Kalinyamat yang nyaris degradasi bisa bertahan di Super League 2026-2027 mendatang.

Meski hanya bergulir singkat, perjalanan ini menyisakan kesan mendalam dan memori positif bagi kedua belah pihak.

Yoo Jae-hoon pun mengirim pesan perpisahan emosional yang ditujukan kepada pelatih Mario Lemos, jajaran manajemen, ofisial, serta para pemain.

Mantan penjaga gawang Persipura dan Bali United ini pun mengungkapkan rasa syukur terdalamnya.

"Meskipun hanya tiga bulan yang singkat, waktu yang saya habiskan bersama Persijap adalah pengalaman yang sangat membahagiakan.

Saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada manajemen, ofisial, Coach Mario, seluruh staf pelatih, dan para pemain,” ujar Yoo Jae-hoon dilansir dari laman Persijap.