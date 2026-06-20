JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Yoo Jae-hoon Berpisah dengan Persijap, Menyusul Shin Tae-yong ke Persija?

Yoo Jae-hoon Berpisah dengan Persijap, Menyusul Shin Tae-yong ke Persija?

Sabtu, 20 Juni 2026 – 20:13 WIB
Yoo Jae-hoon Berpisah dengan Persijap, Menyusul Shin Tae-yong ke Persija? - JPNN.com Bali
Pelatih kiper Yoo Jae-hoon resmi berpisah dengan Persijap setelah tiga bulan melatih Sendri Johansyah. Foto: I.League

bali.jpnn.com, JEPARA - Kebersamaan antara Persijap Jepara dan pelatih kiper, Yoo Jae-hoon, resmi berakhir.

Mantan pelatih kiper Timnas Indonesia era Shin Tae yong ini memutuskan berpisah dengan Persijap meski hanya mendampingi Sendri Johansyah sekitar tiga bulan saja.

Berkat Yoo Jae-hoon, performa para penjaga gawang Persijap naik signifikan, membawa Laskar Kalinyamat yang nyaris degradasi bisa bertahan di Super League 2026-2027 mendatang.

Baca Juga:

Meski hanya bergulir singkat, perjalanan ini menyisakan kesan mendalam dan memori positif bagi kedua belah pihak.

Yoo Jae-hoon pun mengirim pesan perpisahan emosional yang ditujukan kepada pelatih Mario Lemos, jajaran manajemen, ofisial, serta para pemain.

Mantan penjaga gawang Persipura dan Bali United ini pun mengungkapkan rasa syukur terdalamnya.

Baca Juga:

"Meskipun hanya tiga bulan yang singkat, waktu yang saya habiskan bersama Persijap adalah pengalaman yang sangat membahagiakan.

Saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada manajemen, ofisial, Coach Mario, seluruh staf pelatih, dan para pemain,” ujar Yoo Jae-hoon dilansir dari laman Persijap.

Kebersamaan antara Persijap Jepara dan pelatih kiper, Yoo Jae-hoon, resmi berakhir setelah tiga bulan bersama. Kabar yang beredar, Yoo Jae-hoon pindah ke
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Yoo Jae hoon Persijap Persijap Jepara bursa transfer Persija Shin Tae-yong Pelatih Kiper Super League 2026-2027

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bursa Transfer: Dikri Yusron dan Bali United Berpisah, Hanya Jadi Pajangan Tim - JPNN.com Bali

    Bursa Transfer: Dikri Yusron dan Bali United Berpisah, Hanya Jadi Pajangan Tim

  2. Asisten Pelatih Kiper Persib Puji Fasilitas Latihan Bali United, Tolong Simak - JPNN.com Bali

    Asisten Pelatih Kiper Persib Puji Fasilitas Latihan Bali United, Tolong Simak

  3. Bursa Transfer: Persebaya Rekrut Lima Pemain Lokal Anyar, Eks PSM & Bali United - JPNN.com Bali

    Bursa Transfer: Persebaya Rekrut Lima Pemain Lokal Anyar, Eks PSM & Bali United

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU