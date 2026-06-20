Bernardo Tavares Percaya Kualitas Sananta, Siap Meledak Bersama Persebaya

bali.jpnn.com, SURABAYA - Transfer Ramadhan Sananta ke Persebaya Surabaya sukses menyita perhatian publik sepak bola nasional.

Di tengah ekspektasi tinggi Bonek Mania agar sang striker kembali menemukan ketajamannya di Super League 2026-2027, terselip kalimat bernada respek pelatih Persebaya Bernardo Tavares.

Bagi Bernardo Tavares, Ramadhan Sananta adalah bukti nyata dari sebuah proses dan kerja keras seorang pemain sepak bola.

"Ramadhan Sananta adalah pemain yang berkembang pesat saat bekerja bersama saya di PSM Makassar.

Ketika pertama kali datang, namanya belum banyak dikenal," kata Bernardo Tavares dilansir dari laman klub.

"Namun, seiring waktu ia mampu menunjukkan kualitasnya hingga menembus Timnas Indonesia,” imbuh juru taktik asal Portugal ini.

Musim 2022-2023 adalah masa keemasan Ramadhan Sananta.

Bersama PSM Makassar, pesepak bola asal Riau ini tampil tajam dengan mengemas 11 gol dari 24 laga, sekaligus mengantar Juku Eja merengkuh takhta juara.