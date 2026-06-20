JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Bursa Transfer: Komposisi Pemain Asing Arema FC Lengkap, Kental Nuansa Brasil

Bursa Transfer: Komposisi Pemain Asing Arema FC Lengkap, Kental Nuansa Brasil

Sabtu, 20 Juni 2026 – 09:17 WIB
Bursa Transfer: Komposisi Pemain Asing Arema FC Lengkap, Kental Nuansa Brasil - JPNN.com Bali
Joel Vinicius Silva Dos Anjos dikabarkan menjadi salah satu pemain asing yang dipertahankan Arema FC musim depan bersama tiga pemain lainnya. Sebelumnya, Arema FC mempertahankan Julian Guevara, Betinho dan Matheus Blade. Foto: Instagram @aremafcofficial

bali.jpnn.com, DENPASAR - Arema FC terus menyusun kekuatan terbaik untuk menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 mendatang.

Setelah melepas banyak pemainnya seusai kompetisi berakhir, Arema FC bergerak mencari pemain baru.

Selain mengincar pemain lokal berlabel timnas, Arema FC bergerak cepat mendatangkan legiun asing.

Baca Juga:

Tiga nama pemain asing sudah dipastikan berseragam Arema FC musim depan, yakni Julian Guevara, Betinho dan Matheus Blade.

Dua nama terakhir adalah pesepak bola asal Brasil, sedangkan Julian Guevara adalah pemain berposisi gelandang asal Chile.

Dipertahankannya Julian Guevara, Betinho, dan Matheus Blade menjadi sinyal bahwa Arema FC tidak akan melakukan perubahan besar pada kerangka utama tim.

Baca Juga:

Manajemen Arema FC memilih mempertahankan pemain yang telah terbukti memberikan kontribusi positif, sembari melengkapi kebutuhan skuad di beberapa sektor lainnya.

Rumor yang berkembang, diluar ketiga nama pemain tersebut, Arema FC berhasil mendapatkan tanda tangan tujuh legiun asing lagi.

Arema FC terus menyusun kekuatan terbaik untuk menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 mendatang. Arema FC disebut-sebut mengamankan jasa 11 pemain asing
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bursa transfer arema fc Super League 2026-2027 Brasil Marcos Santos Gustavo Henrique Diego Landis Marcus Vinicius Joel Vinicius pemain asing

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bursa Transfer: Dikri Yusron dan Bali United Berpisah, Hanya Jadi Pajangan Tim - JPNN.com Bali

    Bursa Transfer: Dikri Yusron dan Bali United Berpisah, Hanya Jadi Pajangan Tim

  2. Asisten Pelatih Kiper Persib Puji Fasilitas Latihan Bali United, Tolong Simak - JPNN.com Bali

    Asisten Pelatih Kiper Persib Puji Fasilitas Latihan Bali United, Tolong Simak

  3. Bursa Transfer: Persebaya Rekrut Lima Pemain Lokal Anyar, Eks PSM & Bali United - JPNN.com Bali

    Bursa Transfer: Persebaya Rekrut Lima Pemain Lokal Anyar, Eks PSM & Bali United

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU