Bursa Transfer: Komposisi Pemain Asing Arema FC Lengkap, Kental Nuansa Brasil

bali.jpnn.com, DENPASAR - Arema FC terus menyusun kekuatan terbaik untuk menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 mendatang.

Setelah melepas banyak pemainnya seusai kompetisi berakhir, Arema FC bergerak mencari pemain baru.

Selain mengincar pemain lokal berlabel timnas, Arema FC bergerak cepat mendatangkan legiun asing.

Tiga nama pemain asing sudah dipastikan berseragam Arema FC musim depan, yakni Julian Guevara, Betinho dan Matheus Blade.

Dua nama terakhir adalah pesepak bola asal Brasil, sedangkan Julian Guevara adalah pemain berposisi gelandang asal Chile.

Dipertahankannya Julian Guevara, Betinho, dan Matheus Blade menjadi sinyal bahwa Arema FC tidak akan melakukan perubahan besar pada kerangka utama tim.

Manajemen Arema FC memilih mempertahankan pemain yang telah terbukti memberikan kontribusi positif, sembari melengkapi kebutuhan skuad di beberapa sektor lainnya.

Rumor yang berkembang, diluar ketiga nama pemain tersebut, Arema FC berhasil mendapatkan tanda tangan tujuh legiun asing lagi.