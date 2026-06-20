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JPNN.com Bali Sport Cuci Gudang Persib Berlanjut, Eks Bek Como 1907 Federico Barba Resmi Berpisah

Cuci Gudang Persib Berlanjut, Eks Bek Como 1907 Federico Barba Resmi Berpisah

Sabtu, 20 Juni 2026 – 08:33 WIB
Cuci Gudang Persib Berlanjut, Eks Bek Como 1907 Federico Barba Resmi Berpisah - JPNN.com Bali
Bek tengah Federico Barba sepakat berpisah dengan Persib setelah mengantarkan Maung Bandung meraih gelar juara Super League 2025-2026. Foto: Instagram @fedebarba99

bali.jpnn.com, BANDUNG -
Persib mulai melakukan aksi bersih-bersih seusai menjuarai kompetisi Super League 2025-2026 Mei lalu.

Setelah melepas mantan pemain Paris Saint Germain (PSG) Layvin Kurzawa, Persib Bandung kembali mengakhiri kebersamaannya dengan bek tengah asal Italia, Federico Barba.

Kedua belah pihak sepakat untuk tidak melanjutkan kerja sama pada musim mendatang setelah kontrak mantan pemain Timnas U21 Italia ini berakhir 30 Juni 2026 nanti.

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Manajemen Persib secara resmi menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi tertinggi kepada Federico Barba.

Deputy CEO PT PERSIB Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan menegaskan betapa krusialnya peran sang pemain dalam mengarungi kompetisi musim ini.

"Hatur nuhun, Federico Barba. Terima kasih atas dedikasi, kerja keras, dan kontribusi yang telah diberikan untuk Persib.

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Dalam waktu yang relatif singkat, Barba mampu menunjukkan kualitas, karakter, dan profesionalisme yang membantu tim mencapai target besar musim ini.

Ia menjadi salah satu bagian penting dari sejarah yang berhasil kita ukir bersama,” ujar Adhitia Putra Herawan dilansir dari laman klub.

Setelah melepas mantan pemain Paris Saint Germain (PSG) Layvin Kurzawa, Persib kembali mengakhiri kebersamaannya dengan bek tengah asal Italia, Federico Barba.
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TAGS   Persib persib bandung bursa transfer Federico Barba Layvin Kurzawa Como 1907 bek tengah Super League 2025-2026 Aris Thessaloniki FC Sion

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