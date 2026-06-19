Bali Jadi Panggung Karate Dunia, 400 Atlet Asia Berebut Tiket World Cup

bali.jpnn.com, NUSA DUA - Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri pembukaan resmi 22nd AKF Senior Championships 2026 atau Kejuaraan Karate Asia Senior ke-22 yang berlangsung di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Badung, Kamis (18/6).

Ajang bergengsi tingkat Asia tersebut diikuti lebih dari 400 atlet dari 33 negara dan menjadi salah satu kejuaraan karate terbesar di kawasan Asia.

Selain memperebutkan gelar juara Asia, kompetisi yang berlangsung pada 19–21 Juni 2026 ini juga menjadi jalur kualifikasi menuju Karate World Cup.

Vice President Asian Karate Federation (AKF) Rashid Al Ali menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Bali dan Pemerintah Indonesia atas dukungan yang diberikan sehingga kejuaraan dapat terselenggara dengan baik.

"Merupakan suatu kehormatan menyambut Anda semua di Bali.

Saya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Bali, gubernur, dan Pemerintah Indonesia atas fasilitasi serta dukungan luar biasa terhadap penyelenggaraan kejuaraan ini." Ujar Rashid Al Ali.

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Ketua Umum Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (PB FORKI) Hadi Tjahjanto menegaskan kejuaraan ini bukan sekadar kompetisi, melainkan perayaan persaudaraan antar-karateka Asia.

"Kehormatan besar bagi saya menyambut atlet dan delegasi dari seluruh Asia di Pulau Bali yang indah.