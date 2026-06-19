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Jadwal Padat Menghantui Persib, Igor Tolic Gaspol Gelar Pramusim Juli Mendatang

Jumat, 19 Juni 2026 – 21:13 WIB
Jadwal Padat Menghantui Persib, Igor Tolic Gaspol Gelar Pramusim Juli Mendatang - JPNN.com Bali
Pelatih Persib Bandung Igor Tolic bersiap menggelar pramusim pada Juli 2026. Foto: I.League

bali.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung segera memulai masa pramusim pada bulan Juli 2026 mendatang.

Skuad Pangeran Biru harus segera berbenah, mempersiapkan diri lebih awal lantaran menghadapi empat kompetisi sekaligus sepanjang 2026-2027.

Selain bertarung di kompetisi Super League 2026-2027 dan Piala Indonesia 2026, Persib bakal menjadi wakil Indonesia di kancah ASEAN dan Asia.

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Di level Asia Tenggara, Persib bakal bertarung di kompetisi ASEAN Club Championship (ACC) 2026-2027.

Berdasar hasil undian, Persib Bandung masuk Grup B bersama klub-klub juara di kawasan Asia Tenggara seperti Lion City Sailors FC (Singapura) dan Johor Darul Ta’zim (Malaysia).

Kemudian Cong An Ha Noi FC (Vietnam), Svay Rieng FC (Kamboja), Port FC (Thailand) dan pemenang play off antara Ezra FC (Laos) vs Shan United FC (Myanmar).

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Persib juga menjadi wakil Indonesia di kompetisi AFC Champions League Two (ACL 2).

Oleh karena itu, Marc Klok dan kolega harus mempersiapkan diri lebih awal agar tidak sampai keteteran seperti musim lalu.

Persib Bandung harus segera berbenah, mempersiapkan diri lebih awal lantaran menghadapi empat kompetisi sekaligus sepanjang 2026-2027
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TAGS   Persib persib bandung Igor Tolic Super League 2026-2027 Piala Indonesia ASEAN Club Championship 2026-2027 AFC Champions League Laga Pramusim

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