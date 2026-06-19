PSS Sleman Bongkar Alasan Tunjuk Pieter Huistra Jadi Pelatih, Berkelas

bali.jpnn.com, SLEMAN - Siapa pelatih PSS Sleman musim 2026-2027 akhirnya terjawab.

Pieter Huistra yang berhasil membawa PSS Sleman mentas dari Liga 2 ke Super League, kembali dipercaya menjadi juru taktik skuad Elang Jawa musim depan.

Direktur PT Putra Sleman Sembada Yoni Arseto dalam pernyataan resminya mengatakan kembalinya Pieter Huistra membawa pulang visi tajam, segudang pengalaman, dan kepemimpinan kuat.

Tiga pilar utama ini akan menjadi fondasi kokoh bagi PSS Sleman dalam menaklukkan tantangan musim depan.

“Kami meyakini bahwa tim yang kuat dibangun melalui konsistensi, kerja keras, dan proses yang berkelanjutan.

Coach Pieter merupakan bagian penting dari proses tersebut dan memiliki pemahaman yang baik terhadap identitas, karakter, serta visi misi yang ingin diwujudkan oleh PSS Sleman,” kata Yoni Arseto dilansir dari laman PSS Sleman.

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Yoni Arseto mengatakan penunjukan kembali mantan Direktur Timnas Indonesia dan pelatih Borneo FC ini menjadi wujud komitmen PSS Sleman membangun tim secara berkesinambungan.

Pengalaman dan kepemimpinan Pieter Huistra diharapkan dapat membantu tim berkembang dan tampil lebih kompetitif sepanjang musim.