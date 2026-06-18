Carlos Franca Berpisah dengan Persijap, OTW Main di Kualifikasi Liga Champions

bali.jpnn.com, JEPARA - Kabar mengejutkan datang dari Persijap Jepara.

Winger andalan Persijap asal Brasil, Carlos Franca, dipastikan tidak lagi memperkuat Laskar Kalinyamat pada kompetisi Super League 2026-2027 mendatang.

Manajemen Persijap resmi mengumumkan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk tidak melanjutkan kerja sama per Kamis (18/6) malam.

Keputusan berpisah ini diambil secara baik-baik melalui komunikasi yang terbuka dan penuh rasa saling menghormati.

Kabar yang berhembus, Carlos Franca akan melanjutkan kariernya di Eropa.

Mantan pemain Lokomotiv Sofia ini disebut-sebut bakal bergabung dengan tim yang akan bermain di kompetisi antarklub kasta tertinggi Eropa.

"Saya akan bermain di babak kualifikasi Liga Champions.

Saya bahagia karena melanjutkan karier di negara lain, jadi tidak perlu berhadapan dengan Persijap sebagai lawan di lapangan," ujar Carlos Franca dilansir dari laman klub.