Bursa Transfer: Dikri Yusron dan Bali United Berpisah, Hanya Jadi Pajangan Tim

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United belum juga mengumumkan pemain baru setelah kompetisi Super League 2025-2026 berakhir Mei lalu.

Manajemen Serdadu Tridatu justru rajin melepas pemain yang dianggap kurang berkontribusi untuk tim.

Setelah melepas M. Rahmat, Yabes Roni, Boris Kopitovic, Mirza Mustafic, Yusuf Meilana dan Diego Campos, Bali United kembali melepas kiper ketiga Dikri Yusron.

"Kami resmi melepas satu pemain yang berposisi penjaga gawang, yaitu Dikri Yusron,” ujar CEO Bali United Yabes Tanuri dilansir dari laman klub.

Menurut Yabes Tanuri, keputusan ini diambil atas kesepakatan bersama untuk menyambut musim kompetisi yang baru.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Dikri yang telah berjuang bersama di musim lalu.

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Semoga di musim berikutnya, Dikri semakin sukses dan dimudahkan perjalanan kariernya," kata Yabes Tanuri.

Mantan penjaga gawang Persik Kediri ini bergabung Bali United pada awal musim kompetisi 2025-2026.