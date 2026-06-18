Bursa Transfer: Tiga Pemain Asing Bertahan di Arema FC, Hansamu & Tito Kembali

bali.jpnn.com, MALANG - Arema FC terus menyusun kekuatan terbaik untuk menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 mendatang.

Setelah melepas banyak pemainnya seusai kompetisi berakhir, Arema FC secara resmi mempertahankan sejumlah penggawa yang dianggap layak berseragam Singo Edan.

Berdasar data sementara ada lima pemain, tiga asing dan dua lokal yang berseragam Arema FC untuk musim depan.

"Kami percaya mereka masih bisa memberikan yang terbaik untuk Arema FC.

Mereka bukan hanya punya kualitas, tetapi juga fleksibilitas yang sangat membantu tim dalam berbagai situasi.

Dengan kerangka tim yang mulai terbentuk lebih awal, kami berharap persiapan menghadapi Super League 2026-2027 bisa berjalan lebih maksimal," kata GM Arema FC Yusrinal Fitriandi dilansir dari laman klub.

Berikut daftar lima pemain yang dipertahankan Arema FC untuk musim depan dilansir dari laman klub: