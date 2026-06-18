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JPNN.com Bali Sport Bursa Transfer: Tiga Pemain Asing Bertahan di Arema FC, Hansamu & Tito Kembali

Bursa Transfer: Tiga Pemain Asing Bertahan di Arema FC, Hansamu & Tito Kembali

Kamis, 18 Juni 2026 – 16:05 WIB
Bursa Transfer: Tiga Pemain Asing Bertahan di Arema FC, Hansamu & Tito Kembali - JPNN.com Bali
Arema FC langsung bergerak mengamankan tanda tangan lima pemain untuk menyambut kompetisi Super League 2026-2027, tiga legiun asing dan dua lokal. Foto: Arema FC

bali.jpnn.com, MALANG - Arema FC terus menyusun kekuatan terbaik untuk menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 mendatang.

Setelah melepas banyak pemainnya seusai kompetisi berakhir, Arema FC secara resmi mempertahankan sejumlah penggawa yang dianggap layak berseragam Singo Edan.

Berdasar data sementara ada lima pemain, tiga asing dan dua lokal yang berseragam Arema FC untuk musim depan.

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"Kami percaya mereka masih bisa memberikan yang terbaik untuk Arema FC.

Mereka bukan hanya punya kualitas, tetapi juga fleksibilitas yang sangat membantu tim dalam berbagai situasi.

Dengan kerangka tim yang mulai terbentuk lebih awal, kami berharap persiapan menghadapi Super League 2026-2027 bisa berjalan lebih maksimal," kata GM Arema FC Yusrinal Fitriandi dilansir dari laman klub.

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Berikut daftar lima pemain yang dipertahankan Arema FC untuk musim depan dilansir dari laman klub:

 

Arema FC langsung bergerak mengamankan tanda tangan lima pemain untuk menyambut kompetisi Super League 2026-2027, tiga legiun asing dan dua lokal, siapa?
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TAGS   bursa transfer arema fc kontrak pemain Julian Guevara Betinho Matheus Blade Hansamu Yama

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