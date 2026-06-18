JPNN.com

JPNN.com Bali Sport STY Buka Suara saat Persija Lepas 12 Pemain, Sentil Penggawa Pundak Kaku

STY Buka Suara saat Persija Lepas 12 Pemain, Sentil Penggawa Pundak Kaku

Kamis, 18 Juni 2026 – 15:39 WIB
STY Buka Suara saat Persija Lepas 12 Pemain, Sentil Penggawa Pundak Kaku - JPNN.com Bali
Pelatih Shin Tae yong akhirnya buka suara terkait dengan keputusan manajemen melepas para pemainnya seusai kompetisi Super League 2025-2026 berakhir Mei lalu. Foto: I.League

bali.jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Shin Tae yong akhirnya buka suara terkait dengan keputusan manajemen melepas para pemainnya seusai kompetisi Super League 2025-2026 berakhir Mei lalu.

Total, manajemen Persija telah melepas 12 pemain, delapan adalah legiun asing, sisanya pemain lokal.  

Persija menjadi salah satu klub paling agresif melepas para pemainnya selain Borneo FC, Persebaya dan Arema FC.

Baca Juga:

Pemain lokal yang resmi berpisah di antaranya Riko Simanjuntak, Afriyanto Nico, Hansamu Yama dan Hanif Sjahbandi.

Delapan pemain asing yang dilepas di antaranya, penyerang Allano Lima, gelandang Van Busty Sousa, Carlos Eduardo, Bruno Tubarao, Jean Mota, Emaxwell Souza, Thales Lira dan Alaaeddine Ajaraie.

“Kami butuh pemain yang mau berkorban untuk tim.

Baca Juga:

Pemain yang merasa ‘siapa saya’, yang pundaknya kaku karena sombong, hanya berdiri diam, dan ogah berlari keras di lapangan, tidak akan pernah saya pilih!

Itulah filosofi mati yang saya pegang dalam sepak bola,” ujar Shin Tae-yong dilansir dari laman I.League.

Pelatih Shin Tae yong akhirnya buka suara terkait dengan keputusan manajemen melepas para pemainnya seusai kompetisi Super League 2025-2026 berakhir Mei lalu.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Shin Tae-yong STY bursa transfer Persija Persija Jakarta Super League 2025-2026 Super League

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Asisten Pelatih Kiper Persib Puji Fasilitas Latihan Bali United, Tolong Simak - JPNN.com Bali

    Asisten Pelatih Kiper Persib Puji Fasilitas Latihan Bali United, Tolong Simak

  2. Bursa Transfer: Persebaya Rekrut Lima Pemain Lokal Anyar, Eks PSM & Bali United - JPNN.com Bali

    Bursa Transfer: Persebaya Rekrut Lima Pemain Lokal Anyar, Eks PSM & Bali United

  3. Dua Tangan Kanan Johnny Jansen di Bali United Berburu Lisensi AFC Pro - JPNN.com Bali

    Dua Tangan Kanan Johnny Jansen di Bali United Berburu Lisensi AFC Pro

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU