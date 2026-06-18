Bursa Transfer: Cuci Gudang Persija Berlanjut, Lepas Empat Pemain Lokal

bali.jpnn.com, JAKARTA - Aksi bersih-bersih yang dilakukan Persija seusai kompetisi Super League 2025-2026 berakhir Mei lalu masih terus berlanjut.

Setelah melepas delapan pemain asing, Persija kembali mengakhiri kerja samanya dengan empat pemain lokal.

Total Persija telah mengakhiri kerja samanya dengan 12 pemain sebelum kompetisi 2026-2027 bergulir.

Di luar Hanif Sjahbandi, tiga pemain yang dilepas Persija kebetulan dipinjamkan ke klub lain, yakni Riko Simanjuntak, Alfriyanto Nico Saputro dan Hansamu Yama Pranata.

Menurut Presiden Persija Mohamad Prapanca, perpisahan ini murni karena dinamika sepak bola profesional.

"Kontribusi mereka akan selalu menjadi bagian dari cerita Macan Kemayoran.

Kami bangga pernah berjalan bersama dan mendoakan yang terbaik bagi masa depan mereka," kata Prapanca dilansir dari laman klub.

Berikut profil empat pemain lokal yang dilepas Persija.