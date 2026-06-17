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JPNN.com Bali Sport Asisten Pelatih Kiper Persib Puji Fasilitas Latihan Bali United, Tolong Simak

Asisten Pelatih Kiper Persib Puji Fasilitas Latihan Bali United, Tolong Simak

Rabu, 17 Juni 2026 – 20:30 WIB
Asisten Pelatih Kiper Persib Puji Fasilitas Latihan Bali United, Tolong Simak - JPNN.com Bali
Asisten pelatih kiper Persib Bandung asal Gianyar I Made Wirawan memberikan apresiasi tinggi terhadap perkembangan Bali United yang kini menginjak usia lebih dari satu dasawarsa. Foto: Instagram @made_wirawan

bali.jpnn.com, GIANYAR - Asisten pelatih kiper Persib Bandung asal Gianyar I Made Wirawan memberikan apresiasi tinggi terhadap perkembangan Bali United yang kini menginjak usia lebih dari satu dasawarsa.

Pelatih berusia 45 tahun tersebut meyakini bahwa manajemen Serdadu Tridatu memiliki visi dan misi yang luar biasa dalam memajukan kualitas sepak bola di Bali.

"Sebagai orang yang lahir di Bali dan tahu betul bagaimana perkembangan sepak bola dari dahulu, kehadiran Bali United sempat membuat saya kaget.

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Antusiasme masyarakat luar biasa dan berhasil menghadirkan fanatisme sepak bola yang sangat positif," ujar I Made Wirawan dilansir dari laman Bali United.

Mantan penjaga gawang yang memutuskan pensiun sebagai pemain sepak bola pada 2023 lalu ini juga menyoroti keberadaan mega proyek Bali United Training Center.

Menurut I Made Wirawan, fasilitas tersebut adalah kunci pembuka gerbang bagi talenta lokal menuju panggung dunia.

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"Apalagi dengan fasilitas megah yang dimiliki saat ini, Bali United Training Center akan menjadi wadah yang sangat tepat bagi talenta muda untuk mengasah kemampuan.

Saya berharap ke depan akan lebih banyak putra daerah yang bisa menembus skuad Timnas Indonesia," kata I Made Wirawan.

Asisten pelatih kiper Persib Bandung asal Gianyar I Made Wirawan memberikan apresiasi tinggi terhadap perkembangan Bali United
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TAGS   I Made Wirawan Asisten Pelatih Kiper Persib persib bandung Persib bali united Bali United Training Center Timnas Indonesia

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