Ramadhan Sananta Ungkap Alasan Pilih Persebaya, Ada Peran Bernardo Tavares

bali.jpnn.com, SURABAYA - Penyerang Timnas Indonesia Ramadhan Sananta sah menjadi pemain anyar Persebaya untuk kompetisi Super League 2026-2027.

Ramadhan Sananta diumumkan menjadi striker baru setelah Persebaya sebelumnya merilis nama lima pemain lokal menjadi penggawa skuad Bajol Ijo musim depan.

Bukan tanpa alasan mantan striker PSM Makassar dan Persis Solo ini mantap menerima pinangan The Green Force.

Penyerang anyar Persebaya ini blak-blakan menyebut proyek jangka panjang dan ambisi besar klub menjadi magnet utama yang menariknya ke Kota Pahlawan.

Namun, di luar ambisi klub, ada satu sosok krusial yang membuatnya tanpa ragu memilih Persebaya, Bernardo Tavares.

"Persebaya menjadi pilihan saya karena proyek dan ambisinya sangat jelas. Selain itu, kehadiran Coach Bernardo Tavares menjadi faktor penting.

Beliau adalah pelatih yang pernah membentuk karier saya dan selalu memberikan kepercayaan besar," kata Ramadhan Sananta dilansir dari laman klub.

Iya, reuni ini jelas menjadi keuntungan besar bagi Persebaya.