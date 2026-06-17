Bursa Transfer: Sananta Jadi Predator Baru Persebaya, Siap Meledak di GBT

bali.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya kembali menambah amunisi lokal untuk menyambut kompetisi Super League 2026-2027 mendatang.

Setelah mengumumkan lima pemain lokal baru, Persebaya kembali merilis nama anyar menjadi bagian dari skuad Bajol Ijo musim depan.

Ia adalah penyerang Timnas Indonesia, Ramadhan Sananta.

Bomber berusia 23 tahun tersebut dipastikan bakal menjadi predator baru di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT).

Ramadhan Sananta memilih berlabuh ke Kota Pahlawan setelah menyelesaikan petualangannya di Liga Super Malaysia bersama klub asal Brunei Darussalam, DPMM FC.

Mantan striker PSM Makassar dan Persis Solo ini menjadi penggawa anyar setelah Persebaya merilis lima pemain lokal baru.

Kelimanya, yakni Reza Arya Pratama, Syahrul Lasinari, Ricky Pratama, Yusuf Meilana dan Dicky Kurniawan.

"Saya sangat senang dan bangga bisa bergabung dengan Persebaya.