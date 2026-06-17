Fixed, Marcos Santos Bertahan, GM Arema FC: Fondasi Tim Sudah Kuat

bali.jpnn.com, MALANG - Arema FC mengambil langkah cepat demi menjaga stabilitas tim menyongsong kompetisi Super League 2026-2027.

Manajemen Singo Edan memutuskan mempertahankan Marcos Santos sebagai pelatih kepala, sekaligus memperpanjang masa bakti sang asisten pelatih, Andre Caldas.

Keduanya mendapat kontrak perpanjangan selama satu musim ke depan.

Keduanya bakal didampingi dua pelatih kiper Thiago Santos dan Galih Firmansyah serta dua pelatih fisik Siswantoro dan Carlos Alron.

Keputusan strategis ini diambil setelah manajemen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap performa tim sepanjang musim 2025-2026.

Fondasi kuat yang telah dibangun oleh duet tim kepelatihan tersebut dinilai sangat layak untuk dilanjutkan demi menjaga kesinambungan program kerja dan mempersiapkan tim menghadapi target yang lebih tinggi.

Manajemen Arema FC kini mengalihkan fokus penuh untuk merampungkan pembentukan komposisi skuad.

Stabilitas di sektor nakhoda ini diharapkan menjadi modal berharga bagi Singo Edan untuk tampil lebih berprestasi dan konsisten bersaing di papan atas klasemen musim depan.